logo

BTC/USD

16700.96

ETH/USD

1176.93

LTC/USD

63.71

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Андрей Шевченко пережил нападение россиян. Украинец рассказал об ужасных моментах
commentss НОВОСТИ Все новости

Андрей Шевченко пережил нападение россиян. Украинец рассказал об ужасных моментах

Украинская легенда футбола Андрей Шевченко был недалеко от атак российских беспилотников. Звезда футбола рассказала о своих ощущениях

сегодня, 20:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Андрей Шевченко пережил минуты ужаса. Недалеко от украинского футболиста произошла российская атака беспилотником. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Шевченко для издания SkySports.

Андрей Шевченко пережил нападение россиян. Украинец рассказал об ужасных моментах

Шевченко предпринял атаку дронов. Фото: из открытых источников

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко, находясь в столице, стал свидетелем российского авиаудара беспилотниками. Цель таких действий россиян – это уничтожение критической инфраструктуры Киева. Украинец почувствовал на себе силу мощного удара, направляясь на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я был очень близко… это произошло примерно в 2 км от меня. Как мы все знаем, россияне пытаются поразить критическую инфраструктуру. Ощущение взрыва было очень сильным", — сказал Шевченко в интервью SkySports.

Британские журналисты спросили бывшего игрока "Челси" и "Милана" о том, насколько страшно находиться в зоне поражений и боится ли украинец.

"Когда я переезжаю в зону боевых действий, я знаю, что это может произойти", – ответил Шевченко.

Также украинский футболист признался, что, несмотря на многочисленные проблемы, война объединила украинцев.

"Это невероятное чувство, когда ты идешь туда. Люди страдают, но они очень сплочены. Мы знаем, что нам делать. Мы знаем, как выжить, и мы знаем, что должны оставаться едиными", — сказал обладатель "Золотого мяча" .

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ФИФА. Футбольная организация отклонила прошение президента Украины.

Также "Комментарии" писали о беспокойной ночи в Европе, в результате действий футбольных фанатов произошли многочисленные беспорядки и один человек погиб.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.skysports.com/football/news/12098/12769437/andriy-shevchenko-former-ukraine-striker-on-lionel-messi-harry-kane-and-war-in-his-homeland
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!