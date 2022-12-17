Андрей Шевченко пережил нападение россиян. Украинец рассказал об ужасных моментах

Андрей Шевченко пережил минуты ужаса. Недалеко от украинского футболиста произошла российская атака беспилотником. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Шевченко для издания SkySports.



Шевченко предпринял атаку дронов. Фото: из открытых источников

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко, находясь в столице, стал свидетелем российского авиаудара беспилотниками. Цель таких действий россиян – это уничтожение критической инфраструктуры Киева. Украинец почувствовал на себе силу мощного удара, направляясь на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я был очень близко… это произошло примерно в 2 км от меня. Как мы все знаем, россияне пытаются поразить критическую инфраструктуру. Ощущение взрыва было очень сильным", — сказал Шевченко в интервью SkySports.

Британские журналисты спросили бывшего игрока "Челси" и "Милана" о том, насколько страшно находиться в зоне поражений и боится ли украинец.

"Когда я переезжаю в зону боевых действий, я знаю, что это может произойти", – ответил Шевченко.

Также украинский футболист признался, что, несмотря на многочисленные проблемы, война объединила украинцев.

"Это невероятное чувство, когда ты идешь туда. Люди страдают, но они очень сплочены. Мы знаем, что нам делать. Мы знаем, как выжить, и мы знаем, что должны оставаться едиными", — сказал обладатель "Золотого мяча" .

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ФИФА. Футбольная организация отклонила прошение президента Украины.

Также "Комментарии" писали о беспокойной ночи в Европе, в результате действий футбольных фанатов произошли многочисленные беспорядки и один человек погиб.

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