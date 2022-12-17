Андрей Шевченко пережил нападение россиян. Украинец рассказал об ужасных моментах

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Slava Kot
Андрей Шевченко пережил минуты ужаса. Недалеко от украинского футболиста произошла российская атака беспилотником. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Шевченко для издания SkySports.
Шевченко предпринял атаку дронов. Фото: из открытых источников
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко, находясь в столице, стал свидетелем российского авиаудара беспилотниками. Цель таких действий россиян – это уничтожение критической инфраструктуры Киева. Украинец почувствовал на себе силу мощного удара, направляясь на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Британские журналисты спросили бывшего игрока "Челси" и "Милана" о том, насколько страшно находиться в зоне поражений и боится ли украинец.
Также украинский футболист признался, что, несмотря на многочисленные проблемы, война объединила украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о ФИФА. Футбольная организация отклонила прошение президента Украины.
Также "Комментарии" писали о беспокойной ночи в Европе, в результате действий футбольных фанатов произошли многочисленные беспорядки и один человек погиб.
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