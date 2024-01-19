Анчелотти высказался об игре Лунина во вчерашнем "мадридском дерби"



















Вчера в рамках 1/8 финала Кубка Испании состоялось "мадридское дерби" между "Атлетиком" и "Реалом" (4:2 после д.ч.). На послематчевой пресс-конференции главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти спросили по поводу игры Лунина в этом матче, который ошибся во время второго гола. Об этом сообщает прессслужба "Реала".



Карло Анчелотти во время матча. Фото прес-служба Реала

Лунин? Я не хочу делать индивидуальный анализ. Мы могли сыграть лучше, когда счет был равным. Мы контролировали игру и не должны так форсировать ее, но мы это сделали. Это была ошибка юности. Когда игра под твоим контролем, иногда ты не должен ее форсировать, – сказал Анчелотти.

Обзор матча





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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

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