"Аль-Наср" с Роналду уступил команде Неймара: видео голов



















Вчера состоялся матч между двумя лидерами Саудовской профессиональной лиги "Аль-Хилялем" и "Аль Насром". Обзор самых интересных моментов матчей и голов смотрите в материале "Комментариев".



Роналду во время матча. Фото с открытых источников

Важный матч по борьбе за чемпионство состоялся в Саудовской Аравии. Лидер чемпионата "Аль-Хиляль" принимал на своем поле "Аль-Наср" по Криштиану Роналду.

События матча

Первый тайм прошел без особого преимущества кого-либо из команд. Однако все самое интересное произошло во втором тайме. Сначала на 64 минуте Милинкович-Савич открыл счет во встрече. "Аль-Наср" пытался отыграться и пошел вперед. На 73 минуте Криштиану Роналду забил красивый гол с лета, но его не засчитали из-за минимального офсайда у португальца. Гости не оставляли надежд сравнять счет, но в итоге в конце встречи пропустили дважды. Дублем отличился Митрович. Интересно, что в эпизоде с первым голом во время борьбы с Роналду в штрафной серб оттолкнул португальца и забил. Однако судьи VAR решили, что все было в рамках правил и засчитали гол. В итоге победа "Аль-Хиляля" со счетом 3:0.





Благодаря этой победе "Аль-Хиляль" увеличил отрыв от "Аль-Насра" до семи очков. Команда Роналду осталась на второй позиции. Также форвард хозяев Митрович, забивший два мяча продолжает "наступать на пятки" Роналду в погоне бомбардиров. У серба 13 голов, в то время как у португальца 15 результативных ударов.

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