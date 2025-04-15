Звездный реванш Усика и Дюбуа: наконец-то определились с датой

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO), которые выступают в супертяжелом весе, приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

Реванш Усика и Дюбуа. Фото из открытых источников

По информации издания The Ring, бой между двумя супертяжеловесами запланирован на 12 июля 2025 года. Поединок должен состояться в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".

Украинский боксер сейчас является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, а Даниэль Дюбуа владеет поясом IBF.

В 2023 году Дюбуа потерпел поражение нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса. Тогда этот эпизод запомнился тем, что Александру Усику понадобилось довольно много времени, чтобы прийти в себя и продолжить бой.

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"Боксер провел символическую тренировку на поврежденном блочном щите управления", — говорится в сообщении ДТЭК.

Александр Усик также пообщался с энергетиками, поблагодарил их за работу и призвал международное сообщество помочь с восстановлением энергетики Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в мире спорта финансовые достижения атлетов часто впечатляют. По итогам 2024 года Криштиану Роналду снова возглавил список самых богатых спортсменов, заработав $260 млн. Интересно, что в этот список попали и другие известные спортсмены, в частности украинский боксер Александр Усик, заработавший $122 млн.

Ранее "Комментарии" писали – Александр Усик защитил диссертацию: что возмутило украинцев.



