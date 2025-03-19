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Усик в ТОПе: вошедший в список самых богатых спортсменов

Усик за 2024 год заработал 122 миллиона долларов

сегодня, 17:44
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Амбарцумян Анна

В мире спорта финансовые достижения атлетов часто впечатляют. По итогам 2024 года Криштиану Роналду снова возглавил список самых богатых спортсменов, заработав $260 млн. Интересно, что в этот список попали и другие известные спортсмены, в частности украинский боксер Александр Усик, заработавший $122 млн.

Усик в ТОПе: вошедший в список самых богатых спортсменов

Фото из открытых источников

Топ-10 самых богатых спортсменов:

  1. Криштиану Роналду (футбол) — $260 млн.

  2. Стефен Карри (баскетбол) — $153,8 млн

  3. Тайсон Фьюри (бокс) — $147 млн

  4. Лионель Месси (футбол) — $135 млн

  5. Леброн Джеймс (баскетбол) — $133,2 млн

  6. Неймар (футбол) — $133 млн

  7. Александр Усик (бокс) — $122 млн

  8. Карим Бензема (футбол) — $116 млн

  9. Киллиан Мбаппе (футбол) — $110 млн

  10. Джон Рам (гольф) — $105,6 млн.

Источники доходов лидеров рейтинга:

  • Криштиану Роналду: Основную часть доходов принес контракт с клубом Аль-Наср ($200 млн), а также спонсорские соглашения и бизнес-деятельность ($60 млн).

  • Стефен Карри: Заработки состоят из доходов от игр ($52 млн) и спонсорских контрактов ($50 млн).

  • Тайсон Фьюри: Прибыли от боев и рекламных контрактов составили $147 млн.

  • Лионель Месси: Доходы от контракта с "Интер Майами" ($65 млн) и спонсорских соглашений ($70 млн).

  • Леброн Джеймс: Заработки включают $48,2 млн от игры и $80 млн от вне спорта.

Александр Усик, обладатель титулов в тяжелом весе, продолжает удивлять своими достижениями как на ринге, так и вне его. Заработки спортсмена за 2024 год составили $122 млн, что позволило ему войти в топ-10 самых богатых спортсменов мира. Этот результат подчеркивает его популярность и коммерческую привлекательность на международной арене.

Ожидается, что доходы ведущих спортсменов в 2025 году могут возрасти благодаря новым контрактам, спонсорским соглашениям и бизнес-инициативам. В частности, Криштиану Роналду прогнозируется, что может заработать $285 млн, включая $220 млн от игры и $65 млн от спонсорства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что известный боксер Александр Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел. Усику присудили ученую степень доктора философии в области "право". Соответствующее решение ученый совет принял единогласно. Однако защиту диссертации и получение Усиком научной степени одобрили не все. Украинцы считают, что это разрушает подлинную науку.



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