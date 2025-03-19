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Усик провел тренировку на разрушенной электростанции (ФОТО)

Спортсмен провел публичную тренировку на разрушенной электростанции

19 марта 2025, 22:50
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Марьян Ощановский

Чемпион мира по боксу Александр Усик посетил разрушенную ТЭС, где провел символическую тренировку.

Усик провел тренировку на разрушенной электростанции (ФОТО)

Усик посетил разрушенную ТЭС. Фото из открытых источников

"Боксер провел символическую тренировку на поврежденном блочном щите управления", — говорится в сообщении ДТЭК.

Усик провел тренировку на разрушенной электростанции (ФОТО) - фото 2

Александр Усик также пообщался с энергетиками, поблагодарил их за работу и призвал международное сообщество помочь с восстановлением энергетики Украины.

Усик провел тренировку на разрушенной электростанции (ФОТО) - фото 3

Ранее ДТЭК и Александр Усик запустили кампанию "Битва за свет" для привлечения внимания к критическому положению украинской энергосистемы и привлечению международной помощи.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ежедневная итальянская газета Il Foglio объявила о создании первого в мире номера, полностью подготовленного искусственным интеллектом, сообщает The Guardian. По словам редактора Il Foglio Клаудио Черраса, инициатива является частью месячного журналистского эксперимента, направленного на то, чтобы показать влияние технологии искусственного интеллекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во вторник, 18 марта, в составе поезда №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился детский вагон, сообщила "Укрзализныця". "Сегодня поезд №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился в рейс с детским вагоном в составе! Этот вагон стал седьмым детским, который Укрзализныця сделала вместе с партнерами из UNICEF Ukraine и при финансировании правительства Бельгии. Бесконечно рады видеть на борту счастливых малышей, которые будут путешествовать в Закарпатье в вагоне, максимально приспособленном для удобных путешествий родителей с детьми от 0 до 8 лет", — говорится в сообщении железной дороги. 



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Источник: https://dtek.com/en/media-center/news/fight-for-light-usyk-war-damaged-power-plant-ukraine-energy/
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