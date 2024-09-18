Задержание Усика в Польше: стали известны причины

Украинский боксер, "супертяж" Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова вместе со своим тренером. Причиной этого было якобы "неподходящее состояние для полета". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Известно, что Александр Усик приехал на автомобиле из Киева в Краков, а оттуда планировал вылететь на тренировочный сбор в Валенсию (Испания). Там он готовится к реваншу против Тайсона Фьюри, бой состоится 21 декабря 2024 года.

Как рассказал польскому изданию Przeglad Sportowy промоутер чемпиона Анджей Василевский со ссылкой на менеджера Усика Александра Красюка, правоохранители в аэропорту по непонятным причинам отказывались пускать на борт самолета товарища Усика. Боксер решил занять стойкую позицию, что он сам не полетит, и был против задержания товарища.

В итоге Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке на рейс после того, как представитель авиакомпании решил, что у них "неподходящее состояние для полета".

Как отметил собеседник издания, Усик объяснил, что с ними все хорошо, но они истощены после почти 14-часовой поездки из Киева. Из-за языкового барьера и категоричной позиции боксера они были задержаны.

Отметим, вчера появилась информация о том, что украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту города Краков.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Усик сообщил, что в аэропорту Кракова, где его задержали, произошло недоразумение и поблагодарил украинских дипломатов за то, что оперативно включились в работу и за поддержку. Как передает портал "Комментарии", об этом Усик сообщил у себя в Instagram.

"Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", – отметил украинский спортсмен.



