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Главная Новости Спорт бокс "Я очень благодарен Чисоре". Откровенный пост Усика о чемпионском поединке
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"Я очень благодарен Чисоре". Откровенный пост Усика о чемпионском поединке

Украинский боксер выразил благодарность Чисоре и его команде

сегодня, 18:35
Автор:

Владимир Лавский

Украинский боксер Александр Усик поблагодарил соперника Дерека Чисору за поединок, который состоялся в субботу, 31 октября на "Уэмбли". Пост благодарности украинец написал на своей странице в Facebook.

"Я очень благодарен Чисоре". Откровенный пост Усика о чемпионском поединке

"Я благодарен Дереку Чисоре за то, что он согласился на этот поединок и закатил такой бой. Я знаю, что это такое: как тяжело в зале, как тяжело все это делать. И я ему очень сильно благодарен, благодарен его семье, благодарен его команде!", — написал Усик.


Ранее "Комментарии" публиковали первое мнение Усика после боя.

"Был ли это моим лучшим боем? Не знаю. Вот честно, не могу сразу сказать. Сегодня я опять доказал, что готов участвовать в супертяжелом весе. Какие планы дальше? Пока не знаю. Хочется поскорее поехать домой, встретиться с родными и близкими, отдохнуть. А дальше начинать подготовку к следующему поединку. С кем хочу встретиться? Энтони Джошуа, привет, я видел, ты следил за сегодняшним боем. Какая моя цель? Стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", — заявил украинский боксер.




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