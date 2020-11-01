Усик победил Чисору и стал чемпионом мира по версии WBO International!

В ночь на первое ноября в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" украинский боксер Александр Усик во втором бою с супертяжелом весе победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Судейские записки зафиксировали 117:112, 115:113 (дважды)

С первого раунда Чисора захватил центр ринг. Британец начал работать в клинче, и несколько хуков справа прошли в цель. Усик, кажется, был не готов к столь быстрому развитию событий и за первые три минуты напропускал очень много ударов.

Во втором раунде Усик, поняв свою ошибку, не стал запускать соперника в клинч. С дистанции Чисора отлично попал левым хуком, хотя особого урона украинцу он и не нанес. Лишь в конце раунда Усик ответил своим ударом слева с отклонением, однако Дерек, кажется, этого и не почувствовал.

В третьем раунде продолжились бои в клинче. Рефери, к слову, никак не реагировал на "грязные" приемы британца, что присуще домашнему судейству. Усик за счет свежести пытался уклоняться и даже убегать от попыток соперника. Но несколько боковых все равно прошли, и по судейским запискам украинец сразу начал резко уступать.

В четвертом раунде Чисора начал доставать с дистанции. Хук справа попал точно в цель, и Усик на несколько секунд даже задергался, но устоял на ногах. В конце раунда Александр оказался на настиле, только вот после толчка соперника, и рефери нокдаун не засчитал.

К пятому раунду стало видно, что опытный Чисора уже начал уставать. В ногах украинец традиционно был хорош, а Чисора стал не успевать наносить свои удары. И тут показалось, что преимущество как раз переходит к Александру. Бывший "атаман" с дистанции начал наносить точные удары по подбородку, но им не хватало силы.

В шестом раунде началась сказываться усталость, и оба боксеры уменьшили темп. Наконец-то рефери предупредил британца, чтобы тот аккуратнее вел себя в клинче.

В седьмом раунде Чисора начал менять стойку. Уже было очевидно, что британец настраивается не на серию ударов, а хочет единственным точным выстрелом закончить этот поединок. Здесь же Усик начал ловить соперника на встречных движениях. В конце отрезка британца и вовсе ушатало британца, и его спас лишь гонг.

В восьмой трехминутке Усик уже полностью захватил центр ринга. Было видно, что Чисоре не хватает скорости, и более молодой украинец начал диктовать свои условия. Четыре удара со средней дистанции в одной атаке достигли успеха, и стало понятно, что нужно работать с позиции силы, и тут опять гонг где-то помог британцу.

В девятом раунде Усик начал использовать свой главный козырь — скорость. Чисора пытался дорабатывать ногами, однако успевать за украинцем он уже не мог. Апперкоты начали проходить все чаще у Александра, и с каждым пропущенным ударом британцу становилось все тяжелее.

В начале чемпионских раундов Чисора пошел ва-банк. Где-то и силы нашлись, и удары опять начали проходить. Усик дважды оказался у канатов, и пропустил джеб от британца. Зачем украинец полез в ненужную перестрелку, где, скорее, проиграл, нежели выиграл.

В последних двух раундах начал типичный размен ударами. Бойцы, вероятно, не чувствовали, что кто-то из них уверенно выигрывает, поэтому начали рисковать. Чисора по-прежнему уступал в скорости, зато в перестрелке у него получалось многое. Дерек пошел выбрасывать один удар за другим, но получил джеб слева и едва не упал. Но за 12 раундов соперники своими усилиями так и не выявили сильнейшего, поэтому все было отдано на откуп судей.

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