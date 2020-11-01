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Первый комментарий Усика после победы над Чисорой

Александр Усик пока не определился, считает ли этот бой лучшим в своей карьере

сегодня, 02:22
Автор:

Владимир Лавский

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победу над Дереком Чисорой раздельным решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии WBO International.

Первый комментарий Усика после победы над Чисорой

"Был ли это моим лучшим боем? Не знаю. Вот честно, не могу сразу сказать. Сегодня я опять доказал, что готов участвовать в супертяжелом весе. Какие планы дальше? Пока не знаю. Хочется поскорее поехать домой, встретиться с родными и близкими, отдохнуть. А дальше начинать подготовку к следующему поединку. С кем хочу встретиться? Энтони Джошуа, привет, я видел, ты следил за сегодняшним боем. Какая моя цель? Стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", — заявил украинский боксер.

После этой победы Усик стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас в активе украинца 18 побед в 18 боях, 13 из которых он завершил нокаутом.

Как ранее сообщали "Комментарии", Усик победил Чисору на его территории. 

В ночь на первое ноября в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" украинский боксер Александр Усик во втором бою с супертяжелом весе победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Судейские записки зафиксировали 117:112, 115:113 (дважды).


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