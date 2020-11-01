Первый комментарий Усика после победы над Чисорой

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Владимир Лавский
Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победу над Дереком Чисорой раздельным решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии WBO International.
После этой победы Усик стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас в активе украинца 18 побед в 18 боях, 13 из которых он завершил нокаутом.
Как ранее сообщали "Комментарии", Усик победил Чисору на его территории.
В ночь на первое ноября в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" украинский боксер Александр Усик во втором бою с супертяжелом весе победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Судейские записки зафиксировали 117:112, 115:113 (дважды).
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