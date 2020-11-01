Первый комментарий Усика после победы над Чисорой

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победу над Дереком Чисорой раздельным решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии WBO International.

"Был ли это моим лучшим боем? Не знаю. Вот честно, не могу сразу сказать. Сегодня я опять доказал, что готов участвовать в супертяжелом весе. Какие планы дальше? Пока не знаю. Хочется поскорее поехать домой, встретиться с родными и близкими, отдохнуть. А дальше начинать подготовку к следующему поединку. С кем хочу встретиться? Энтони Джошуа, привет, я видел, ты следил за сегодняшним боем. Какая моя цель? Стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", — заявил украинский боксер.

После этой победы Усик стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас в активе украинца 18 побед в 18 боях, 13 из которых он завершил нокаутом.

Как ранее сообщали "Комментарии", Усик победил Чисору на его территории.

В ночь на первое ноября в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" украинский боксер Александр Усик во втором бою с супертяжелом весе победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Судейские записки зафиксировали 117:112, 115:113 (дважды).



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