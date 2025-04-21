Восходящая звезда мирового бокса бросил вызов Усику

Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Жалолов заявил, что хотел бы провести бой против украинца Александра Усика или британца Энтони Джошуа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Ring", цитирует боксера.

Баходир Жалолов. Фото из открытых источников

"Я готов драться за титул чемпиона мира. Я хочу получить пояс как можно скорее. Я на 100% к этому готов. Я готов драться с лучшими бойцами тяжелого веса. Усик, Джошуа – я готов бороться с ними", – заявил Жалолов.

Стоит отметить, недавно Жалолов победил украинца Игоря Шевадзуцкого на турнире в Казахстане.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO), которые выступают в супертяжелом весе, приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

По информации издания The Ring, бой между двумя супертяжеловесами запланирован на 12 июля 2025 года. Поединок должен состояться в Лондоне, на стадионе "Уэмбли". Украинский боксер сейчас является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, а Даниэль Дюбуа владеет поясом IBF.

В 2023 году Дюбуа потерпел поражение нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса. Тогда этот эпизод запомнился тем, что Александру Усику понадобилось довольно много времени, чтобы прийти в себя и продолжить бой.

Также издание "Комментарии" сообщало – совсем небольшие шансы, что именитый боксер Тайсон Фьюри вновь вернется на ринг после того, как заявил о завершении своей карьеры в январе. Такое мнение высказал промоутер Боб Арум.

О своем решении повесить боксерские перчатки на гвоздь бывший чемпион мира объявил через несколько недель после второго подряд поражения от украинского боксера Александра Усика. Интересно, что британский супертяж уже трижды уходил на пенсию, последний раз это было в 2023 году, однако Арум заверил, что на этот раз не ожидает очередных изменений.



