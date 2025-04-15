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Действительно ли Тайсон Фьюри после двух поражений от Усика вновь собрался вернуться на ринг

Британский спортсмен уже трижды уходил на пенсию, последний раз это было в 2023 году

сегодня, 15:00
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Кравцев Сергей

Совсем небольшие шансы, что именитый боксер Тайсон Фьюри вновь вернется на ринг после того, как заявил о завершении своей карьеры в январе. Такое мнение высказал промоутер Боб Арум.

Действительно ли Тайсон Фьюри после двух поражений от Усика вновь собрался вернуться на ринг

Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников

О своем решении повесить боксерские перчатки на гвоздь бывший чемпион мира объявил через несколько недель после второго подряд поражения от украинского боксера Александра Усика.

Интересно, что британский супертяж уже трижды уходил на пенсию, последний раз это было в 2023 году, однако Арум заверил, что на этот раз не ожидает очередных изменений.

"Если бы я был букмекером, я бы сказал, что он больше никогда не будет драться. У Марвина Хаглера есть такое выражение: "Богач, который ложится спать в шелковой пижаме, не встает утром, чтобы работать на дороге". Тайсон, действительно, я не думаю, что хочет вставать утром и работать на дороге, и проходить через опыт необходимости тренироваться, когда экономически он больше не должен этого делать", — подчеркнул промоутер.

До проигрыша в Саудовской Аравии в мае и декабре прошлого года Фьюри считался непобедимым. В частности, рекорд боксера составляет 34 победы, одну ничью и два поражения.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO), которые выступают в супертяжелом весе, приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

По информации издания The Ring, бой между двумя супертяжеловесами запланирован на 12 июля 2025 года. Поединок должен состояться в Лондоне, на стадионе "Уэмбли". Украинский боксер сейчас является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, а Даниэль Дюбуа владеет поясом IBF. В 2023 году Дюбуа потерпел поражение нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса. Тогда этот эпизод запомнился тем, что Александру Усику понадобилось довольно много времени, чтобы прийти в себя и продолжить бой.




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Источник: https://www.independent.co.uk/sport/tyson-fury-bob-arum-british-eddie-hearn-tyson-b2733512.html
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