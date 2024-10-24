Усик встретился с Фьюри, подписавшим фото с его нокдауном: зачем спортсмен это сделал

В среду, 23 октября, состоялась первая пресс-конференция чемпиона мира в сверхтяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) перед боем-реваншем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания sport.ua.

Фьюри и Усик. Фото из открытых источников

Александр прибыл на пресс-конференцию в черном костюме с красным галстуком. Александр появился в образе Хитмена – главного героя компьютерной игры. Он профессиональный киллер, работающий под именем Агент 47.

Напомним, что в первом поединке Александр Усик одержал победу раздельным решением судей. Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Усик и Фьюри провели первое сражение взглядов перед реваншем. Фьюри на этот раз повел себя довольно сдержанно. Обошлось без толкотни и провокаций.

Во время пресс-конференции состоялся забавный эпизод. Александр дал Тайсону подписать фото, на котором изображен нокдаун в девятом раунде первого боя. И Фьюри подписал это фото.

Журналистам Усик объяснил, зачем попросил Тайсона Фьюри подписать общие фото.

"Я продам эти фото и помогу своим украинским солдатам", — сказал спортсмен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Британский боксер Дэниель Дюбуа, владеющий титулом IBF в сверхтяжелом весе, заявил, что хочет провести реванш против украинского боксера чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика. По словам Дюбуа, он прикончит абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе в объединительном поединке.

Дэниель Дюбуа в эфире Youtube -канала "BoxNation" вызвал Александра Усика на поединок и пообещал отомстить украинскому боксеру за поражение.

"Я сделаю это правильно. Я прикончу его и это будет хорошее сражение. Это будет хороший объединительный поединок, и это очень важно. Это будет монументальное событие", – сказал 27-летний британец.