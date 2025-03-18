Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика, который выступает в супертяжелом весе провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

Украинский спортсмен впервые отреагировал на решение WBO и назвал своего следующего соперника.

"В WBO сказали, что я должен защищать титул против Паркера? Сейчас цель нашей команды – сделать титульный бой с Даниэлем Дюбуа", – сказал Усик.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский боксер Александр Усик вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года по версии авторитетного издания Sportico. Общий доход атлетов из списка превысил 6,2 миллиарда долларов, а лидером рейтинга стал португальский футболист Криштиану Роналду.

Александр Усик стал единственным украинцем в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года. Украинец занял седьмое место, заработав 122 млн. долларов. Основную прибыль Усик получил за два боя против Тайсона Фьюри, принесших ему 120 млн. Еще два миллиона он заработал благодаря рекламным контрактам и другой деятельности вне ринга.

Также издание "Комментарии" сообщало – жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина рассказала, как между ними появились романтические отношения. По ее словам, Усик сделал ей первый подарок на последние деньги стоимостью 5 гривен.

Ранее "Комментарии" писали - Василий Ломаченко считается одним из самых титулованных украинских боксеров современности. Он двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель пояса IBF в легком весе до 61,2 кг. За свою 12-летнюю профессиональную карьеру Ломаченко провел 21 бой, одержав 18 побед.