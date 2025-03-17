Усик в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира: кто возглавил рейтинг

Украинский боксер Александр Усик вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года по версии авторитетного издания Sportico. Общий доход атлетов из списка превысил 6,2 миллиарда долларов, а лидером рейтинга стал португальский футболист Криштиану Роналду.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик стал единственным украинцем в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года. Украинец занял седьмое место, заработав 122 млн. долларов. Основную прибыль Усик получил за два боя против Тайсона Фьюри, принесших ему 120 млн. Еще два миллиона он заработал благодаря рекламным контрактам и другой деятельности вне ринга.

Его соперник британец Тайсон Фьюри, которого Усик победил дважды, заработал больше – 147 млн долларов, что позволило ему занять третье место рейтинга.

Вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов стал американский баскетболист Стефен Карри, играющий за "Голден Стейт Уорриорз". Его прибыль за год составила 153 млн долларов.

На первом месте оказался Криштиану Роналду, заработавший в 2024 году 260 млн долларов. Значительную часть дохода футболист получил благодаря контракту с саудовским клубом "Аль-Наср" и многочисленным рекламным соглашениям.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:

1. Криштиану Роналду (футбол, "Аль-Наср") – 260 млн долларов

2. Стефен Карри (баскетбол, "Голден Стейт Уорриорз") – 153,8 млн долларов

3. Тайсон Фьюри (бокс) – 147 млн долларов

4. Лионель Месси (футбол, "Интер Майами") – 135 млн долларов

5. Леброн Джеймс (баскетбол, "Лос-Анджелес Лейкерс") – 133,2 млн долларов

6. Неймар (футбол, "Сантос") – 133 млн долларов

7. Александр Усик (бокс) – 122 млн долларов

8. Карим Бензема (футбол, "Аль-Иттихад") – 116 млн долларов

9. Килиан Мбаппе (футбол, "Реал Мадрид") – 110 млн долларов

10. Джон Рам (гольф) – 105,8 млн долларов

Примечательно, что в список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов не попала ни одна женщина. Больше всего среди женщин за 2024 год заработала американская теннисистка Коко Гауф — 30,4 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег заработал Василий Ломаченко за свою боксерскую карьеру.

Также "Комментарии" писали о ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров мира.