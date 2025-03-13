Василий Ломаченко считается одним из самых титулованных украинских боксеров современности. Он двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель пояса IBF в легком весе до 61,2 кг. За свою 12-летнюю профессиональную карьеру Ломаченко провел 21 бой, одержав 18 побед. Сколько денег ему принесли эти поединки.

Василий Ломаченко. Фото из открытых источников

По подсчетам издания "Чемпион", средний гонорар Ломаченко за чемпионский бой составил около 2 миллионов долларов. Для украинского боксера 17 из его 21 поединка были титульными. Таким образом, общий заработок боксера оценивается примерно в 38 миллионов долларов. Однако эта сумма не является "чистой" прибылью Ломаченко. После уплаты налогов, отчислений промоутерской компании Top Rank, менеджеру Эгису Климасу и команде, состояние боксера оценивается примерно в 24 миллиона долларов.

Кроме того, если верить информации о том, что Ломаченко делит свой доход поровну со своим тренером-отцом Анатолием Ломаченко, то его личное состояние на протяжении карьеры составляет 12 миллионов долларов. Таким образом Василий Ломаченко зарабатывал в среднем 1 миллион долларов в год после того, как стал профессиональным бойцом в 2013 году.

Свой последний поединок Ломаченко провел в мае 2024 года в Австралии, когда победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул чемпиона IBF. Пока он проходит реабилитацию после травм, а Международная боксерская федерация предоставила ему отсрочку до октября 2025 года для обязательной защиты пояса. Ожидается, что 37-летний Ломаченко еще раз выйдет на ринг, и этот боксерский поединок будет последним в карьере украинца.

Василий Ломаченко в общей сложности победил 14 бойцов за титул чемпиона мира. Он был в разное время чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO, втором полулегком весе WBO и легком весе WBA (Super), WBO WBC, The Ring, IBF и IBO.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ломаченко инвестировал в российскую компанию, чей владелец был доверенным лицом Путина на выборах.

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