Исторический бой: Усик грозится побить обидчика Кличко и станцевать гопака

Сегодня украинский чемпион Александр Усик проведёт исторический поединок с британцем Энтони Джошуа. Цена поражения, как и победы в этом бою очень велика, ведь на кону титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

Джошуа и Усик Фото: isport.ua

Сегодня вечером столица Великобритании станет центром большого бокса. Усик и Джошуа сойдутся на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Правда для украинцев есть одна неприятная деталь – ни один из украинских каналов не будет транслировать бой Усик-Джошуа в прямом эфире. Поединок можно будет посмотреть на платформе Megogo, а также, используя сервис DAZN. Ожидается, что боксеры выйдут на ринг ближе к полуночи по киевскому времени.

Если же анализировать более прагматично, то этот бой немного больше будет значить для Энтони Джошуа, нежели для Александра Усика. Британец уже обладает чемпионскими поясами и будет обязан их защитить. Для Александра Усика нынешний бой в супертяжелом весе будет всего лишь третьим в карьере. Первый бой он провел в 2019 году, когда встретился с Чаззом Уизерспуном. Затем был бой с Дереком Чисорой в 2020 году. Энтони Джошуа крайний свой бой провел с Кубратом Пулевым, в котором он защитил чемпионские пояса.

Стоит отметить, что сегодня состоится действительно исторический бой, особенно, если вспоминать 2017 год, когда Энтони Джошуа на "Уэмбли" победил украинского чемпиона Владимира Кличко. Именно после этого поражения уже начали присматриваться к Александру Усику. Многие уже тогда прогнозировали, что именно у Александра Усика может появиться шанс победить обидчика Кличко, вернув самые престижные чемпионские пояса в Украину. Похоже, шанс этот наступил уже сегодня вечером.

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