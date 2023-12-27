Усик уверен в своей победе в поединке с Фьюри: что сказал украинец

Непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Об этом сообщает Sky Sports.



Усик на взвешивании. Фото с открытых источников

Прежде всего нужно говорить, не "если я выиграю", а "когда я выиграю". Когда я ложусь спать, то представляю, как боксую, а потом мою руку поднимают вверх. Я просто верю, что могу победить. Я залез в голову Фьюри – теперь вместо меня он думает о кролике. Продолжай так думать, брат. Я много лет слушал Эминема. Мама называла его "Белый кролик". Мне нравится этот рэппер. Тони Белью однажды сказал, что я зверь в боксе. Я ответил: "Не совсем, я просто белый кролик", — сказал Усик.

Также непобедимый украинец вспомнил совет своего покойного отца.

В детстве меня спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту, я пришел домой и спросил совета отца – кем мне стать, когда вырасту? Он сказал: "Ты должен стать хорошим человеком". Прежде всего – нужно стать хорошим и воспитанным человеком. Оттуда можно добиться всего остального, – отметил Александр.

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