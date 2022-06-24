Усик показал, как готовится во второй раз побеждать Джошуа (ФОТО)

Украинский боксер Александр Усик продолжает активно готовиться к реваншу с Энтони Джошуа. Фотографиями по тренировке чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе поделилась Matchroom Boxing в Instagram.

Усик показал, как готовится вторично побеждать Джошуа (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что спортсмен сейчас активно готовится к бою в Саудовской Аравии. Там должен состояться второй бой-реванш против Энтони Джошуа.

На опубликованных фото видно, что Александр Усик тренируется на берегу моря, поднимая специальный весовой мяч, боксирует в воде, работает с тренером "на лапах".

Известно, что бой Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. Уже состоялось оглашение реванша между украинским и британским боксерами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Усик планирует собрать 1 млн долларов на реванше из Джошуа , чтобы помочь Украине. Известный украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик поделился будущими планами по выпуску 2000 уникальных токенов (NFT) в начале поединка — реванша против британского тяжеловеса Энтони Джошуа. Именно так чемпион из Украины намерен получить почти миллион долларов. Собранные средства будут использованы для предоставления финансовой поддержки соотечественникам, пострадавшим из-за военной агрессии РФ. Упоминаемые токены для поединка Усик-Джошуа будут изготовлены художником Досбраком, выполнявшим заказы других известных боксеров, в частности, Майка Тайсона и Конора Макгрегора. Важно, что один из купителей NFT будет иметь два билета на бой.