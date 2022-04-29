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Усик планирует собрать 1 млн долларов на реванше из Джошуа, чтобы помочь Украине: что известно

Реванш украинца Усика против британца Джошуа должно состояться этим летом

сегодня, 18:13
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик поделился будущими планами по выпуску 2000 уникальных токенов (NFT) в начале поединка – реванша против британского тяжеловеса Энтони Джошуа .

Усик планирует собрать 1 млн долларов на реванше из Джошуа, чтобы помочь Украине: что известно

Усик хочет заработать средства из реванша Джошуа (фото из открытых источников)

Именно так чемпион из Украины намерен получить почти миллион долларов. Собранные средства будут использованы для предоставления финансовой поддержки соотечественникам, пострадавшим из-за военной агрессии РФ

"Многие люди в Украине сейчас нуждаются в помощи. Я думаю, что как только будут выпущены эти токены, многие на самом деле получат помощь. Это будут люди, которым она действительно нужна", — обнародовал комментарий украинского тяжеловеса Reuters .

Упоминаемые токены для поединка Усик – Джошуа будут изготовлены художником Досбраком, выполнявшим заказы других известных боксеров, в частности, Майка Тайсона и Конора Макгрегора.

Важно, что один из тех, кто купит NFT будет иметь два билета на бой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Александр Усик создал благотворительный фонд . Украинский спортсмен и известный на весь мир боксер и чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Александр Усик создал собственный благотворительный фонд, который будет заниматься гуманитарными вопросами. Об этом известно с сайта фонда "Usyk Foundation". На сайте фонда указано, что Usyk Foundation – это благотворительный фонд, созданный для помощи армии и украинцам, пострадавшим от путинской агрессии. А еще - фонд будет оказывать гуманитарную помощь переселенцам, Вооруженным силам, военным.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-boxing-heavyweight-joshua-usyk-idCAKCN2MH198
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