logo

BTC/USD

20274.98

ETH/USD

1621.41

LTC/USD

58.90

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Усик назвал Крым украинским (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Усик назвал Крым украинским (ВИДЕО)

Украинский боец долго избегал прямого ответа на вопросы.

сегодня, 16:09
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:








Усик ответил на скандальный вопрос "Чей Крым?". Об этом стало известно на пресс-конференции украинского бойца, которая проходила в Киеве. Пресс-конференция организована в связи с победой Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

Усик назвал Крым украинским (ВИДЕО)

Усик назвал Крым украинским. Фото с открытых источников

Во время спортивного мероприятия Усик рассказал о скандальном интервью, когда он ушел от ответа на провокационный вопрос. Украинский боец, родом с полуострова ответил тогда, что Крым божий. Усик заявил, что его постоянно спрашивали этот вопрос, особенно те, кто не защищал Крым.

Боксер рассказал, что находился в украинском Крыму во время российской оккупации, но показательно уехал за два дня до проведения так называемого референдума. Далее Усик жаловался, что никто не пришел на помощь крымчанам, особенно тогдашняя власть. После чего сообщил, что люди начали его упрекать в этом вопросе для собственных рейтингов. В конце ответа Александр Усик рассказал подробно чей Крым.

Крым – это временно оккупированная территория, но она вернется в Украину, как и к 14 годам, – рассказал Усик.

И прибавил к речи своей:

Он (Крым) наш, был и будет, — закончил отвечать украинский боксер.

Видео пресс-конференции Александра Усика можете просмотреть ниже:

Напомним, что Александр Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судебной бригады и защитил боксерские пояса. Следующим возможным соперником украинского бойца называют Тайсона Фьюри, владеющего боксерским поясом WBC. Именно этого последнего трофея не хватает Александру Усику для звания абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе.

Ранее, "Комментарии" писали о скандале , который устроил британец уступив Усику.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/prosport/vin-ukrayinskiy-buv-ye-i-bude-usik-nepohitno-visloviv-svoyu-poziciyu-schodo-krimu-2148802.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!