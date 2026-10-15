Усик готовит два больших боя в 2027 году: кто станет последними соперниками украинца

Украинский боксер Александр Усик рассматривает возможность провести два последних поединка в 2027 году. Среди потенциальных соперников бывшего абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе рассматривается британец Тайсон Фьюри и непобедимый американец Давид Бенавидес. Кроме того, планы по возможному бою с Дионтеем Уайлдером оказались под угрозой. Об этом сообщил инсайдер журнала Ring Magazine Майк Коппинджер.

Усик планирует два последних боя в 2027 году

С кем может сразиться Усик в 2027 году

Одним из вариантов для последних боев украинца есть третий поединок против Тайсона Фьюри. Однако его проведение будет зависеть от результата запланированного на декабрь боя британца с Энтони Джошуа в Кардиффе.

Еще одним приоритетным соперником Усика называют Давида Бенавидеса. Непобежденный американский боксер планирует перейти в сверхтяжелую весовую категорию, которая может открыть путь к поединку с украинским чемпионом.

В то же время потенциальный бой с Дионтеем Уайлдером, который рассматривался как возможный "последний танец" в марте 2027 года, сейчас находится под вопросом. По информации Коппинджера, переговоры зашли в тупик из-за финансовых разногласий и трудностей с согласованием контракта.

Напомним, что в конце июня Усик добровольно уволил чемпионские пояса по версиям IBF, WBC и WBA. Он объяснил это тем, что после получения статуса абсолютного чемпиона мира во второй раз не видит необходимости содержать все титулы.

Последний в этот момент бой Усик провел в мае в Египте. У пирамид в Гизе он победил техническим нокаутом в 11-м раунде известного кикбоксера Рико Верховена. Ожидается, что в 2027 году украинец проведет два последних боя и завершит карьеру.

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