Усик готує два великі бої у 2027 році: хто стане останніми суперниками українця

Український боксер Олександр Усик розглядає можливість провести два останні поєдинки у 2027 році. Серед потенційних суперників колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі розглядається британець Тайсон Ф’юрі та непереможений американець Давід Бенавідес. Крім того, плани щодо можливого бою з Діонтеєм Вайлдером опинилися під загрозою. Про це повідомив інсайдер журналу Ring Magazine Майк Коппінджер

Усик планує два останні бої у 2027

З ким може битися Усик у 2027 році

Одним з варіантів для останніх боїв українця є третій поєдинок проти Тайсона Ф’юрі. Однак його проведення залежатиме від результату запланованого на грудень бою британця з Ентоні Джошуа в Кардіффі.

Ще одним пріоритетним суперником Усика називають Давіда Бенавідеса. Непереможений американський боксер планує перейти до надважкої вагової категорії, що може відкрити шлях до поєдинку з українським чемпіоном.

Натомість потенційний бій із Діонтеєм Вайлдером, який розглядали як можливий "останній танець" у березні 2027 року, наразі перебуває під питанням. За інформацією Коппінджера, переговори зайшли у глухий кут через фінансові розбіжності та труднощі з узгодженням контракту.

Нагадаємо, що наприкінці червня Усик добровільно звільнив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBC та WBA. Він пояснив це тим, що після здобуття статусу абсолютного чемпіона світу вдруге не бачить потреби утримувати всі титули.

Останній на цей момент бій Усик провів у травні в Єгипті. Біля пірамід у Гізі він переміг технічним нокаутом у 11-му раунді відомого кікбоксера Ріко Верховена. Очікується, що у 2027 році українець проведе два останні бої та завершить кар’єру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Усик назвав п’ятьох найкращих боксерів сучасності.