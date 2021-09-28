«Мы – падший народ»: Усик возмутился, что у всех на уме только деньги

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик заявил, что мир словно свихнулся на идее заработка денег. Всех интересует только одно – кто сколько зарабатывает и тратит. Как информирует издание "Комментарии", об этом Александр Усик заявил на пресс-конференции в Киеве, пишет "Украинская правда".

Александр Усик Фото: Украинская правда

Боксер очень резко отреагировал на вопрос о своем гонораре, который он получил после победы над британцем Энтони Джошуа. Александр Усик отметил, людей сильно беспокоят деньги. Именно о них все разговоры. Отовсюду слышится: "гроші, гроші, гроші…".

Александр Усик отметил, странно, что людей не интересует, как они выглядит, о чем они думают. Спортсмен отметил, деньги – это временный фактор, и они рано или поздно закончатся, единственное, что останется после ухода в мир иной – это те дела, который человек сделал по жизни. Чем больше денег, тем больше желания их заполучить.

Чемпион отметил, если у кого-то много денег, то нужно с умом ими распоряжаться. Не просто взять и кому-то отдать за просто так, а для дела.

"Если тебе нужна обувь – на тебе обувь. Не рыбину давать, а удочку. От этого тогда кайф и внутри, и вообще. А так у всех только одно: сколько ты заработал? Бабки, бабки, бабки…", — отметил Усик.

Он добавил, начиная с 23 января он каждый день проводил в изнурительных тренировках и тогда не думал о том, сколько удастся заработать. Усик отметил, он лишь потихоньку тратил, но не ждал какого-то возврата.

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