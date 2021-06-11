«Укрзализныця» потроллила Усика из-за неудачной фотографии

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Ольга Чародий
Известный украинский боксер Александр Усик сделал фото на
железнодорожном пути и получил порцию троллинга от "Укрзализныци". Боец просто
забыл важное правило безопасности.
Александр Усик (фото из открытых источников)
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился с
поклонниками фото на рельсах и стал героем нового поста "Укрзализныци" в
Фейсбуке. Дело в том, что боксер нарушил правила безопасности, присев на
рельсы.
В посте попросили Усика больше не нарушать правила и быть
примером для поклонников. Также представители железной дороги пожелали ему
удачной подготовки к предстоящему бою с Энтони Джошуа.
Как сообщали ранее бывший тренер боксера Александра Усика Али Башир, раскритиковал бой своего экс-подопечного с Денекой Чисорой. Особенно он высказал свое недовольство по поводу стиля бокса, который сейчас ведет Усик. Тренер отметил, что не узнает своего подопечного, и не понимает, куда боксер дел все то, чему когда-то учил его Башир.
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