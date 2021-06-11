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«Укрзализныця» потроллила Усика из-за неудачной фотографии

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился с поклонниками фото на рельсах

сегодня, 00:51
Автор:

Ольга Чародий

Известный украинский боксер Александр Усик сделал фото на железнодорожном пути и получил порцию троллинга от "Укрзализныци". Боец просто забыл важное правило безопасности.

«Укрзализныця» потроллила Усика из-за неудачной фотографии

Александр Усик (фото из открытых источников)

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился с поклонниками фото на рельсах и стал героем нового поста "Укрзализныци" в Фейсбуке. Дело в том, что боксер нарушил правила безопасности, присев на рельсы.

"А-а-а .... Никогда такого не было — и снова случилось ... Укрзализныци раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на путь ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!", — отметили в "Укрзализныце".

В посте попросили Усика больше не нарушать правила и быть примером для поклонников. Также представители железной дороги пожелали ему удачной подготовки к предстоящему бою с Энтони Джошуа.

"И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци", — не обошлось и без замечательного сравнения, однако комментаторов больше взволновал состояние самой железной дороги и курьезность лица Усика.

Как сообщали ранее бывший тренер боксера Александра Усика Али Башир, раскритиковал бой своего экс-подопечного с Денекой Чисорой. Особенно он высказал свое недовольство по поводу стиля бокса, который сейчас ведет Усик. Тренер отметил, что не узнает своего подопечного, и не понимает, куда боксер дел все то, чему когда-то учил его Башир. 




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Источник: https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4373373486029739
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