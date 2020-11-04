Бывший тренер Усика заявил, что у боксера больше не будет шансов на победу

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Елизавета Черных
Бывший тренер боксера Александра Усика Али Башир, раскритиковал бой своего экс-подопечного с Денекой Чисорой. Особенно он высказал свое недовольство по поводу стиля бокса, который сейчас ведет Усик. Тренер отметил, что не узнает своего подопечного, и не понимает, куда боксер дел все то, чему когда-то учил его Башир.
Фото: Корреспондент
Тренер также заявил, что с таким стилем бокса у Усика не будет никаких шансов победить в бою соперников Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
К слову, Александр Усик и Али Башир прекратили сотрудничать в 2017 году.
Напомним, что в субботу 31 октября Александр Усик одержал победу над Дерекой Чисорой и стал чемпионом мира по версии WBO International.
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