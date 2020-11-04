Бывший тренер Усика заявил, что у боксера больше не будет шансов на победу

Бывший тренер боксера Александра Усика Али Башир, раскритиковал бой своего экс-подопечного с Денекой Чисорой. Особенно он высказал свое недовольство по поводу стиля бокса, который сейчас ведет Усик. Тренер отметил, что не узнает своего подопечного, и не понимает, куда боксер дел все то, чему когда-то учил его Башир.

Фото: Корреспондент

Тренер также заявил, что с таким стилем бокса у Усика не будет никаких шансов победить в бою соперников Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

"Он не выглядел самим собой. Те вещи, над которыми мы с ним работали в тренировочных лагерях, ушли. Он отошел от тех вещей. И он страдал в ринге. Да, он не потерпел поражение еще, но он выбрал путь принимать на себя больше ударов. Больше, чем когда-либо ранее. Я отметил это в предыдущем поединке, а этот бой был очень близким, очень. Многие люди говорили, что он бегал от Чисоры. Он не был ловким, расчетливым, а просто бегал, вместо того, чтобы действительно боксировать. Я могу сказать одну вещь – он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри в этом стиле", — сказал Али Башир.

К слову, Александр Усик и Али Башир прекратили сотрудничать в 2017 году.

Напомним, что в субботу 31 октября Александр Усик одержал победу над Дерекой Чисорой и стал чемпионом мира по версии WBO International.

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