Том Холланд назвал любимого боксера: им оказался украинец

Британский актер Том Холланд, известный благодаря роли "Человека-паука", был приглашен как гость в подкаст Джея Шетти. Во время разговора актер рассказал, что его любимый боксер — украинец. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sportsmanor.



Британский актер Том Холланд. Фото из открытых источников

Том Холланд рассказал, что украинец Василий Ломаченко — это его любимый боксер. Во время разговора с Шетти, Холланд поинтересовался, видел ли тот последний бой Ломаченко, однако ведущий подкаста ответил, что не смотрел тот поединок.

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Тогда Холланд рассказал, что украинский боксер Василий Ломаченко перебоксировал своего соперника Дэвина Хейни в том поединке, однако в целом проиграл бой.

"Я думаю, что общий консенсус состоит в том, что он победил. Он мой любимый боксер, но свой последний бой он проиграл", – сказал Холланд.

Британский актер объяснил, что, по его мнению, голосование было не справедливым, и судьи одали победу не тому боксеру.

"Все пошло против него, поэтому мне интересно, будут ли они бится снова", – говорит Том Холланд.

Эти слова затронули Дэвина Хейни, отреагировавшего на комментарии Тома Холланда. Боксер неожиданно ответил британскому актеру. "Я всегда любил Зендаю", – написал Дэвин Хейни.

В этом же подкасте 27-летний Холланд рассказал о своем романе с Зендеей, который он описал "святейшим", поэтому пытается сохранять отношения как можно более частными.

Напомним, что 20 мая состоялся бой между украинским боксером Василием Ломаченко и Девином Хейни. Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проиграл по решению судей, а Хейни продолжил свою серию побед. Теперь у боксера 30 побед на профессиональном рынге, 15 из которых – нокаутом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олимпийский комитет запретил Британии проводить часть соревнований из-за солидарности с Украиной.

Также "Комментарии" писали о боксерке, которая неоднозначно отпраздновала свою победу в поединке: обнажила грудь.