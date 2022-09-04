Тайсон Фьюри не собирается ждать Усика и планирует сразиться с другим соперником

Британский боксер, чемпион мира по супертяжелому весу по версии WBC Тайсон Фьюри планирует объявить имя своего будущего соперника уже на следующей неделе. "Цыганский Король" не собирается ждать бой с украинцем Усиком, сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky Sports .

Тайсон Фьюри та Александр Усик

Чемпион отметил, что готов выйти на ринг против Александра Усика и хочет, чтобы этот поединок состоялся уже в этом году, однако украинец в ближайшее время не собирается сражаться.

“Я ожидал предложения от разных стран, а тут вдруг Усик заявил, что больше не хочет драться в этом году, желает в следующем. Поэтому не собираюсь никого ждать, объявлю о своем бое на следующей неделе”, — сказал Фьюри.

Заметим, что в руках Фьюри и Усика сейчас находятся все основные чемпионские пояса в супертяжелом весе. Тайсон чемпион по версии WBC, а Александр – по версии WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

Напомним, что три чемпионских пояса Александр завоевал в поединке с британцем Энтони Джошуа, а 20 августа 2022 года защитил их в матче-реванше.

Как сообщали " Комментарии ", бой-реванш Усика — Джошуа длился 12 раундов. Раздельным решением судьи присудили победу украинцу (113-115, 115-113, 116-112).

По окончании поединка расстроенный Джошуа выбросил свои пояса из ринга и пытался уйти в подтрибунное помещение. Однако общение с тренерами дало ему силу вернуться на ринг и поговорить со своим соперником.

Интересно, что если бой Усик – Фьюри таки состоится и завершится победой Александра, то он соберет все чемпионские пояса у себя.

В последний раз все чемпионские титулы среди тяжеловесов принадлежали украинцам во время братьев Кличко. Виталий был чемпионом по версии WBC, а Владимир – по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

Стоит отметить, что пояса у Владимира Кличко "отнял" как раз возможный будущий соперник Усика Тайсон Фьюри. В ноябре 2015 Тайсон победил Владимира единогласным решением судей, после чего объявил о завершении карьеры, однако впоследствии вернулся в ринг.

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