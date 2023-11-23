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Тайсон Фьюри назвал сумму денег, которую получит за бой с Усиком

Один из самых громких боксерских поединков 2024 года, бой Александра Усика против Тайсона Фьюри, принесет британцу около 100 млн. фунтов.

сегодня, 12:25
Автор:
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Slava Kot
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Несколько дней назад стала известна дата долгожданного боя между чемпионами по боксу в тяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Теперь британский боксер рассказал, сколько денег он получит за это сражение.

Тайсон Фьюри назвал сумму денег, которую получит за бой с Усиком

Тайсон Фьюри рассказал, сколько получит денег за бой с Усиком

Болельщики долго ждали встречи двух боксеров на ринге. Еще в прошлом году проводились переговоры, однако они были сорваны. Тайсон Фьюри потребовал больше денег за поединок. Однако боксеры все же договорились о бое, который состоится 17 февраля, а 35-летний Фьюри рассказал, сколько получит за выход в ринг с Усиком.


"Люди говорили, что этого боя не будет, что я боялся и убегал. И что только произошло? Я вот-вот заработаю еще 100 миллионов фунтов", — сказал Тайсон Фьюри изданию Marca, которое указывает, что сумма может быть еще больше.

Самый большой гонорар в боксе был у Флойда Мейвезера за поединок с Мэнни Пакьяо. Тогда боксер получил около 150 млн долларов, однако все остальные гонорары менее 100 млн. Например, легендарный реванш Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, занимающий 5 строчку по самым большим гонорарам, имел размер 38 млн. долларов.

Напомним, что Тайсон Фьюри является действующим чемпионом WBC, а украинец Александр Усик владеет титулами WBA, WBO и IBF. Победитель поединка в Саудовской Аравии станет обладателем всех четырех главных боксерских поясов и получит звание абсолютного чемпиона мира по боксу, впервые за несколько десятков лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик предложил Тайсону Фьюри приехать в Украину: что ответил британский боксер.

Также "Комментарии" писали, что The Ring обновил список P4P: на каких местах Усик и Ломаченко.



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Источник: https://www.marca.com/en/boxing/2023/11/17/65576228e2704eef3d8b4584.html
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