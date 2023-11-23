Тайсон Фьюри назвал сумму денег, которую получит за бой с Усиком

Несколько дней назад стала известна дата долгожданного боя между чемпионами по боксу в тяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Теперь британский боксер рассказал, сколько денег он получит за это сражение.



Тайсон Фьюри рассказал, сколько получит денег за бой с Усиком

Болельщики долго ждали встречи двух боксеров на ринге. Еще в прошлом году проводились переговоры, однако они были сорваны. Тайсон Фьюри потребовал больше денег за поединок. Однако боксеры все же договорились о бое, который состоится 17 февраля, а 35-летний Фьюри рассказал, сколько получит за выход в ринг с Усиком.

"Люди говорили, что этого боя не будет, что я боялся и убегал. И что только произошло? Я вот-вот заработаю еще 100 миллионов фунтов", — сказал Тайсон Фьюри изданию Marca , которое указывает, что сумма может быть еще больше.

Самый большой гонорар в боксе был у Флойда Мейвезера за поединок с Мэнни Пакьяо. Тогда боксер получил около 150 млн долларов, однако все остальные гонорары менее 100 млн. Например, легендарный реванш Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, занимающий 5 строчку по самым большим гонорарам, имел размер 38 млн. долларов.

Напомним, что Тайсон Фьюри является действующим чемпионом WBC, а украинец Александр Усик владеет титулами WBA, WBO и IBF. Победитель поединка в Саудовской Аравии станет обладателем всех четырех главных боксерских поясов и получит звание абсолютного чемпиона мира по боксу, впервые за несколько десятков лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик предложил Тайсону Фьюри приехать в Украину: что ответил британский боксер.

Также "Комментарии" писали, что The Ring обновил список P4P: на каких местах Усик и Ломаченко.