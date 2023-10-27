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Состоялась церемония взвешивания боя Фьюри – Нганну: кто тяжелее

Тайсон Фьюри оказался тяжелее своего камерунского оппонента

сегодня, 20:00
Автор:
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Куров Артем
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Завтра 28 октября в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится поединок в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну. Недавно прошла церемония взвешивания и битвы между бойцами. Об этом стало известно из ютуб-канала Top Rank Boxing, передают "Комментарии".

Состоялась церемония взвешивания боя Фьюри – Нганну: кто тяжелее

Фьюри и Нганну на церемонии взвешивания. Фото: скриншот трансляции

Кто тяжелее Фьюри или Нганну

Буквально недавно завершилась церемония взвешивания сражения между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. "Цыганский король" оказался тяжелее своего оппонента, показав на весах 125,6 кг. В то время как вес камерунского "Хищника" составляет 123,4 кг.


Перед боем

Бой между Тайсоном и Фрэнсисом будет десятираундовым. На кону будет стоять пояс WBC "Чемпион Эр-Рияда", сделанный специально для этого поединка.

Фьюри является непобедимым боксером (33-0-1, 24 KO) и владеет титулом чемпиона мира по версии WBC. Свой последний поединок он провел в декабре 2022 года против британского ветерана Дерека Чисоры, которого победил техническим нокаутом в 10 раунде.

Фрэнсис Нганну является бывшим чемпионом UFC, имея рекорд в MMA 17 побед (16 досрочно) и 3 поражения. Последний поединок он провел, защищая титул UFC в тяжелом весе против Сирила Гана в январе 2022 года. "Хищник" победил единогласным решением судей. После этого не продлил контракт с UFC и стал свободным агентом.

Читайте также, что британский чемпион WBC в сверхтяжелом весе, который 28 октября проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, заявил, что его бой с Александром Усиком должен точно состояться в декабре, иначе у украинского чемпиона будут проблемы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lBbtl-BCAy8
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