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Реванш Усик – Джошуа: британец сделал заявление о месте боя

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа готов боксировать с Александром Усиком в Киеве

сегодня, 14:56
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший чемпион мира Энтони Джошуа допустил возможность приехать боксировать с Александром Усиком в Киев. Как информирует издание "Комментарии", британский тяжеловес отметился таким заявлением во время интервью Ютуб-каналу IFL TV.

Реванш Усик – Джошуа: британец сделал заявление о месте боя

Усик и Джошуа. Фото: xsport.ua

Энтони Джошуа отметил, окончательное место поединка должны определить менеджеры обеих команд, но все же большее право есть у команды чемпиона, которым на сегодняшний день является украинец. Поэтому, если от Александра Усика поступит предложение провести этот бой в Киеве, то Энтони Джошуа обещает согласиться. 

По словам боксера, ему не принципиально где боксировать, ведь куда бы он не приехал, цель будет одна – победить и снова вернуть себе чемпионские пояса.

Джошуа признал, что равных Усику сегодня в супертяжелом весе просто нет, но это не значит, что бой-реванш невозможен. Также британский боксер высказался, что он не поддерживает мнение некоторых экспертов, которые считают, что после поражения от Усика ему не стоит сразу же готовиться к бою-реваншу, а стоит провести какой-то промежуточный поединок. Британец подчеркнул, что он в великолепной форме и с достойным багажом опыта и знаний. Поэтому готов ближайший поединок провести именно с украинцем. Энтони Джошуа подчеркнул, бой для разогрева ему точно не нужен, но нужен чемпионский бой.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MWVKPzG5JYk&t=1308s&ab_channel=iFLTV
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