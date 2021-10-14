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Бой-реванш Усик – Джошуа: стало известно, как распределят гонорары

Гонорары в реванше Усик – Джошуа будут распределены 50 на 50

сегодня, 19:23
Автор:

Кравцев Сергей

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк раскрыл карты относительно процентного соотношения гонораров, которые получат Энтони Джошуа и его клиент за бой-реванш, если такой состоится. Как информирует издание "Комментарии", слова промоутера приводит "Tribuna".

Бой-реванш Усик – Джошуа: стало известно, как распределят гонорары

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Александр Красюк отметил, что о гонораре уже нечего говорить, потому как эти условия были оговорены еще перед первым боем. Тогда было оговорено, что в случае боя-реванша, как британец, так и украинец получат поровну, то есть 50 на 50. Александр Усик существенно выиграет от повторного поединка, ведь в первом бою, несмотря на победу украинский боксер получил лишь 25% гонорара. В то время, как британский тяжеловес получил 75%. Точные суммы, которые получили бойцы, не оговариваются.

Отметим, еще на старте переговоров между командами Усика и Джошуа обсуждалась опция реванша на случай поражения британского боксера. Следовательно, у Джошуа перестраховались и теперь активно готовятся к бою-реваншу, чтобы попытаться отобрать чемпионские пояса у украинского боксера.

Также читайте на портале "Комментарии" — по приезду в Киев после победы в бою с Энтони Джошуа Александр Усик дал большую пресс-конференцию. Один из первых вопросов, который задали боксеру журналисты касался гонорара, который получит украинский чемпион. Этот вопрос вывел из себя Усика. Тот заявил, что сейчас у всех на уме только деньги и при этом мало кто задумывается, как эти деньги достаются, какой изнурительный путь нужно пройти. Боксер заявил, что, когда он проводил изнурительные тренировки, то не думал о гонораре.


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Источник: https://ua.tribuna.com/boxing/1102138356-aleksandr-krasyuk-pro-gonorary-v-revanshe.html
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