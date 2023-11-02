Реванш с Нганну или завершение карьеры: бой между Усиком и Фьюри может не состояться

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Куров Артем
Джордж Гроувс бывший чемпион мира во втором среднем весе, дал комментарий по поводу боя за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он считает, что этот поединок может вообще не состояться. Об этом он сказал для Sky Sports, передают "Комментарии".
Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников
Нет шансов, что сражение с Усиком состоится 23 декабря. Я не думаю, что следующим будет Усик. Я думаю, что это либо реванш из Нганну, либо это был последний бой Фьюри.
Также, Гроувс считает, что Фьюри потеряет слишком многое в случае проигрыша в бою с Усиком.
После боя британца и камерунца, непобедимый украинский чемпион Александр Усик с рекордом 21-0, 14 КО, поднялся на ринг, чтобы провести битву взглядов с Фьюри. Во время этого Усик сказал Фьюри, что ждет его 23 декабря, а тот в свою очередь ответил, что может боксировать хоть сейчас. Но, учитывая нокдаун и травмы на лице британца, вряд ли он говорил это серьезно.
Напомним, что по информации от источников ESPN, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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