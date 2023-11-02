logo

BTC/USD

34817.14

ETH/USD

1814.78

LTC/USD

69.51

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Реванш с Нганну или завершение карьеры: бой между Усиком и Фьюри может не состояться
commentss НОВОСТИ Все новости

Реванш с Нганну или завершение карьеры: бой между Усиком и Фьюри может не состояться

Джордж Гроувс считает, что вместо боя с Усиком Фьюри проведет реванш с Нганну

сегодня, 14:41
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Джордж Гроувс бывший чемпион мира во втором среднем весе, дал комментарий по поводу боя за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он считает, что этот поединок может вообще не состояться. Об этом он сказал для Sky Sports, передают "Комментарии".

Реванш с Нганну или завершение карьеры: бой между Усиком и Фьюри может не состояться

Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников

Нет шансов, что сражение с Усиком состоится 23 декабря. Я не думаю, что следующим будет Усик. Я думаю, что это либо реванш из Нганну, либо это был последний бой Фьюри.


Он всем говорит, что он цыганский король, что он человек, которого ни один боец никогда не сможет его победить. Сейчас есть кто-нибудь, кто может его победить, и это Усик. Многие люди подумают так же, – отметил британец

Также, Гроувс считает, что Фьюри потеряет слишком многое в случае проигрыша в бою с Усиком.

Он интересный персонаж, и есть много путей, по которым Фьюри может пойти после бокса. Многие двери могут быть закрыты перед ним, если он проигрывает Усику. Я думаю, что он собирается провести реванш против Нганну, за который ему заплатят много денег, потому что многие заинтересуются этим. Он подготовится к реваншу лучше. Или он может уйти на пенсию, – сказал бывший чемпион.

Битва взглядов Усика и Фьюри

После боя британца и камерунца, непобедимый украинский чемпион Александр Усик с рекордом 21-0, 14 КО, поднялся на ринг, чтобы провести битву взглядов с Фьюри. Во время этого Усик сказал Фьюри, что ждет его 23 декабря, а тот в свою очередь ответил, что может боксировать хоть сейчас. Но, учитывая нокдаун и травмы на лице британца, вряд ли он говорил это серьезно.

Напомним, что по информации от источников ESPN, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.skysports.com/boxing/news/12183/12997660/tyson-fury-wont-fight-oleksandr-usyk-next-its-francis-ngannou-or-retirement-says-george-groves
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!