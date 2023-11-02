Реванш с Нганну или завершение карьеры: бой между Усиком и Фьюри может не состояться

Джордж Гроувс бывший чемпион мира во втором среднем весе, дал комментарий по поводу боя за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он считает, что этот поединок может вообще не состояться. Об этом он сказал для Sky Sports, передают "Комментарии".



Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников

Нет шансов, что сражение с Усиком состоится 23 декабря. Я не думаю, что следующим будет Усик. Я думаю, что это либо реванш из Нганну, либо это был последний бой Фьюри.

Он всем говорит, что он цыганский король, что он человек, которого ни один боец никогда не сможет его победить. Сейчас есть кто-нибудь, кто может его победить, и это Усик. Многие люди подумают так же, – отметил британец

Также, Гроувс считает, что Фьюри потеряет слишком многое в случае проигрыша в бою с Усиком.



Он интересный персонаж, и есть много путей, по которым Фьюри может пойти после бокса. Многие двери могут быть закрыты перед ним, если он проигрывает Усику. Я думаю, что он собирается провести реванш против Нганну, за который ему заплатят много денег, потому что многие заинтересуются этим. Он подготовится к реваншу лучше. Или он может уйти на пенсию, – сказал бывший чемпион.

Битва взглядов Усика и Фьюри

После боя британца и камерунца, непобедимый украинский чемпион Александр Усик с рекордом 21-0, 14 КО, поднялся на ринг, чтобы провести битву взглядов с Фьюри. Во время этого Усик сказал Фьюри, что ждет его 23 декабря, а тот в свою очередь ответил, что может боксировать хоть сейчас. Но, учитывая нокдаун и травмы на лице британца, вряд ли он говорил это серьезно.



Напомним, что по информации от источников ESPN, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

