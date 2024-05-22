Реванш Фьюри против Усика все же будет: промоутер британца назвал время и место

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Британский "супертяж" Тайсон Фьюри планирует провести бой-реванш против украинского чемпиона Александра Усика и вернуть утраченные пояса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен, информирует в соцсети Х спортивный обозреватель Майкл Бенсон.
Усик-Фьюри. Фото: из открытых источников
Цитируя промоутера, журналист отметил: Тайсон Фьюри подтвердил, что следующим он проведет реванш против Александра Усика.
Напомним, в ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей победил британского тяжеловеса Тайсона Фьюри и получил титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Однако сразу после поединка Фьюри не согласился с результатами и обвинил судей в их приверженности к украинцу из-за войны.
Первое, что сказал Тайсон Фьюри после поражения и потери пояса WBC, это то, что он не согласен с результатами боя. По словам британского боксера, Усик победил только потому, что в Украине продолжается война.
Британец уже тогда заявил, что требует реванша после поражения и ожидает бой до конца 2024 года.
Украинский боксер отреагировал на заявления Фьюри и согласился провести еще один бой с британским боксером.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!