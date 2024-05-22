Реванш Фьюри против Усика все же будет: промоутер британца назвал время и место

Британский "супертяж" Тайсон Фьюри планирует провести бой-реванш против украинского чемпиона Александра Усика и вернуть утраченные пояса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен, информирует в соцсети Х спортивный обозреватель Майкл Бенсон.

Усик-Фьюри. Фото: из открытых источников

Цитируя промоутера, журналист отметил: Тайсон Фьюри подтвердил, что следующим он проведет реванш против Александра Усика.

"Он (Фрэнк Уоррен – ред.) сказал, что они реализуют планы относительно второго боя, который состоится в октябре в Саудовской Аравии", — написал Бенсон.

Напомним, в ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей победил британского тяжеловеса Тайсона Фьюри и получил титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Однако сразу после поединка Фьюри не согласился с результатами и обвинил судей в их приверженности к украинцу из-за войны.

Первое, что сказал Тайсон Фьюри после поражения и потери пояса WBC, это то, что он не согласен с результатами боя. По словам британского боксера, Усик победил только потому, что в Украине продолжается война.

"Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону воюющей страны. Это ошибка, по моему мнению, я выиграл этот бой. Я считаю, что он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них. Я считаю, что мы оба провели хорошее сражение – самое лучшее, которое могли", — сказал Фьюри.

Британец уже тогда заявил, что требует реванша после поражения и ожидает бой до конца 2024 года.

Украинский боксер отреагировал на заявления Фьюри и согласился провести еще один бой с британским боксером.



