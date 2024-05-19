Фьюри после поражения Усику сделал циничное заявление о победе украинского боксера

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей победил британского тяжеловеса Тайсона Фьюри и получил титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Однако сразу после поединка Фьюри не согласился с результатами и обвинил судей в их приверженности к украинцу из-за войны.



Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников

Первое, что сказал Тайсон Фьюри после поражения и потери пояса WBC, это то, что он не согласен с результатами боя. По словам британского боксера, Усик победил только потому, что в Украине продолжается война.

"Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону воюющей страны. Это ошибка, по моему мнению, я выиграл этот бой. Я считаю, что он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них. Я считаю, что мы оба провели хорошее сражение – самое лучшее, которое могли", — сказал Фьюри.

Британец заявил, что требует реванша после поражения и ожидает бой до конца 2024 года.

"Мы вернемся к нашим семьям, и я снова увижу его в октябре. Я верю, что выиграл бой, но я не собираюсь сидеть, плакать и оправдываться. Мы проведем реванш в октябре", — сказал Фьюри.

Украинский боксер отреагировал на заявления Фьюри и согласился провести еще один бой с британским боксером.

Напомним, что 19 мая Александр Усик раздельным решением судей 115-112, 113-114, 114-113 победил Тайсона Фьюри. Получив пояс WBC еще к своим трем титулам WBA, IBF и WBO, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу впервые за последние 24 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тайсон Фьюри назвал сумму денег, которую получит за бой с Александром Усиком.

Также "Комментарии" писали о том, что Усик попал в гугл-тренды украинцев по итогам 2023 года.