Фьюри после поражения Усику сделал циничное заявление о победе украинского боксера

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Slava Kot
В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей победил британского тяжеловеса Тайсона Фьюри и получил титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Однако сразу после поединка Фьюри не согласился с результатами и обвинил судей в их приверженности к украинцу из-за войны.
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников
Первое, что сказал Тайсон Фьюри после поражения и потери пояса WBC, это то, что он не согласен с результатами боя. По словам британского боксера, Усик победил только потому, что в Украине продолжается война.
Британец заявил, что требует реванша после поражения и ожидает бой до конца 2024 года.
Украинский боксер отреагировал на заявления Фьюри и согласился провести еще один бой с британским боксером.
Напомним, что 19 мая Александр Усик раздельным решением судей 115-112, 113-114, 114-113 победил Тайсона Фьюри. Получив пояс WBC еще к своим трем титулам WBA, IBF и WBO, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу впервые за последние 24 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тайсон Фьюри назвал сумму денег, которую получит за бой с Александром Усиком.
Также "Комментарии" писали о том, что Усик попал в гугл-тренды украинцев по итогам 2023 года.
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