logo

BTC/USD

66919.45

ETH/USD

3078.91

LTC/USD

82.67

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Реакция мировых звезд бокса на победу Усика над Фьюри
commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция мировых звезд бокса на победу Усика над Фьюри

Мировые звезды бокса наблюдали за "поединком века" в котором украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет обладателем титула абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

сегодня, 16:20
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

До поединка между Усиком и Фьюри оба боксера не терпели поражений в карьере. Британец выходил на ринг 35 раз, где одержал 33 победы и одну ничью, а Усик к этому дню одержал 21 победу в 21 бою. Однако ситуация изменилась, ведь Усик добавил еще одну победу благодаря раздельному решению судей, а Фьюри получил первое поражение в карьере.

Реакция мировых звезд бокса на победу Усика над Фьюри

Усик наносит удар по Фьюри. Фото из открытых источников

На зрелищный вечер бокса отреагировали коллеги боксеров, которые хвалили обоих спортсменов за подаренный праздник и указывали на профессионализм Усика и Фьюри.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко заявил, что гордится украинским боксером, ведь "Усику было очень трудно сблизиться с Фьюри из-за разницы в росте и подвижности. Однако его не волновали трюки Фьюри. Он ждал своего шанса и воспользовался им".

Леннокс Льюис, который был последним абсолютным чемпионом мира еще 25 лет назад, раскритиковал Фьюри за легкомыслие к бою, отметив, что британец "боксировал так, будто уже выигрывал бой". Кроме того, Леннокс Льюис поздравил Усика словами "добро пожаловать в клуб", имея в виду список людей, которые становились абсолютными чемпионами мира по боксу.

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя назвал Усика "худшим человеком на планете", указывая на мастерство украинского боксера и признавая его как лучшего супертяжеловеса современности.

Бывший чемпион мира Тони Беллью, завершивший карьеру после поражения Усику, назвал поединок отличным, а судебное решение о победе украинца правильным. По словам Белль оба боксера являются живыми легенды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик после поединка с Фьюри попал в больницу.

Также "Комментарии" писали, что промоутер Усика заявил об "ограблении" украинского боксера во время боя с Фьюри.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости