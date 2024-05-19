Реакция мировых звезд бокса на победу Усика над Фьюри

До поединка между Усиком и Фьюри оба боксера не терпели поражений в карьере. Британец выходил на ринг 35 раз, где одержал 33 победы и одну ничью, а Усик к этому дню одержал 21 победу в 21 бою. Однако ситуация изменилась, ведь Усик добавил еще одну победу благодаря раздельному решению судей, а Фьюри получил первое поражение в карьере.



Усик наносит удар по Фьюри. Фото из открытых источников

На зрелищный вечер бокса отреагировали коллеги боксеров, которые хвалили обоих спортсменов за подаренный праздник и указывали на профессионализм Усика и Фьюри.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко заявил, что гордится украинским боксером, ведь "Усику было очень трудно сблизиться с Фьюри из-за разницы в росте и подвижности. Однако его не волновали трюки Фьюри. Он ждал своего шанса и воспользовался им".

Леннокс Льюис, который был последним абсолютным чемпионом мира еще 25 лет назад, раскритиковал Фьюри за легкомыслие к бою, отметив, что британец "боксировал так, будто уже выигрывал бой". Кроме того, Леннокс Льюис поздравил Усика словами "добро пожаловать в клуб", имея в виду список людей, которые становились абсолютными чемпионами мира по боксу.

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя назвал Усика "худшим человеком на планете", указывая на мастерство украинского боксера и признавая его как лучшего супертяжеловеса современности.

Бывший чемпион мира Тони Беллью, завершивший карьеру после поражения Усику, назвал поединок отличным, а судебное решение о победе украинца правильным. По словам Белль оба боксера являются живыми легенды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик после поединка с Фьюри попал в больницу.

Также "Комментарии" писали, что промоутер Усика заявил об "ограблении" украинского боксера во время боя с Фьюри.