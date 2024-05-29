logo

BTC/USD

67850.71

ETH/USD

3818.41

LTC/USD

83.64

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Первые коэффициенты на бой-реванш Усик – Фьюри: каковы шансы на победу у украинца
commentss НОВОСТИ Все новости

Первые коэффициенты на бой-реванш Усик – Фьюри: каковы шансы на победу у украинца

Александр Усик имеет более высокие шансы на победу в новом бою против Тайсона Фьюри.

сегодня, 14:58
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

21 декабря в Саудовской Аравии состоится чемпионский реванш поединка с участием украинского боксера Александра Усика и британского тяжеловеса Тайсона Фьюри. Согласно первым прогнозам, Усик имеет более высокие шансы на победу в этом поединке.

Первые коэффициенты на бой-реванш Усик – Фьюри: каковы шансы на победу у украинца

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото из открытых источников

18 мая Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри и стал первым за последние 25 лет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. После окончания поединка Фьюри заявил, что требует реванша, а Усик принял предложение британского боксера.

После объявления о том, что чемпионский бой-реванш состоится в Саудовской Аравии 21 декабря, букмекеры начали предлагать коэффициенты на победу одного и другого боксера.

Шансы на победу выше у Усика – коэффициент 1,6, тогда как показатель Фьюри букмекеры оценили в 2,55. Это означает, что шансы Александра Усика одержать еще одну победу составляют 60%, тогда как возможности Фьюри оценили в 40%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые звезды бокса прокомментировали победу Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри, в котором украинец получил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе. Они назвали этот поединок культовым, а боксеров – легендарными. Промоутер Усика после поединка заявил, что судья ограбил украинца и украл у него победу нокаутом над Тайсоном Фьюри.

Также "Комментарии" писали, что после победы над Тайсоном Фьюри стало известно, что Усик снимется в голливудском фильме "Разгромная машина". Боксер сыграет украинского бойца смешанных единоборств, который будет противостоять американцу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости