Нусс: визит Усика в Крым будет означать признание Крыма – российским

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик на пресс-конференции в Киеве заявил, что как только у него будут на руках чемпионские пояса, он тут же отправится в Крым. Хочет показать самые престижные трофеи своему тренеру, посетить тренировочный зал, а еще имеет непреодолимое желание увидеться с кумовьями и сестрой. Все вроде бы и ничего, но вот возникает один важный вопрос. Как новоиспеченный чемпион планирует пересечь условную административную границу между Херсоном и оккупированной АРК? Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политический аналитик и блогер Павел Нусс.

Александр Усик Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, на данный момент в аннексированный Крым возможно попасть с "разрешения" оккупационной администрации или через "крымский мост Путина" через Россию. Других путей въезда просто нет.

"Так вот, и первом и во втором случаях его визит в Крым будет означать признание аннексии, признание Крыма – российским. И, ещё раз хотелось бы напомнить ярым поклонникам Усика о том, что в мае 2020 года он снялся в специальном пропагандистском фильме о РПЦвУ, в котором фактически заявил о том, что он и его знакомые спортсмены остались верными "Богу, вере, отчеству". Выводов не будет. Выводы уже сделаны", – отметил Павел Нусс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Усик возмутился вопросом о своем гонораре после боя с Энтони Джошуа. Боксер не стал называть точную сумму, отметив, что всех интересуют деньги, но никто не думает о том, как тяжело они зарабатываются.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!