Нусс: визит Усика в Крым будет означать признание Крыма – российским

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Кравцев Сергей
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик на пресс-конференции в Киеве заявил, что как только у него будут на руках чемпионские пояса, он тут же отправится в Крым. Хочет показать самые престижные трофеи своему тренеру, посетить тренировочный зал, а еще имеет непреодолимое желание увидеться с кумовьями и сестрой. Все вроде бы и ничего, но вот возникает один важный вопрос. Как новоиспеченный чемпион планирует пересечь условную административную границу между Херсоном и оккупированной АРК? Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политический аналитик и блогер Павел Нусс.
Александр Усик Фото: из открытых источников
Аналитик отмечает, на данный момент в аннексированный Крым возможно попасть с "разрешения" оккупационной администрации или через "крымский мост Путина" через Россию. Других путей въезда просто нет.
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