Никогда не думал, что подобное г*вно доплывет и до меня – Гвоздик

Экс-чемпион
мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал пост
украинского боксера Ивана Редкача.
Александр Гвоздик (фото из открытых источников)
"Никогда не думал, что подобное г*вно доплывет и до меня.
Обычно пропускаю подобные высеры мимо ушей, но в этот раз что то зло берет,
плюс под угрозой отношение с людьми, которых я уважаю. Так вот разрешите
прояснить ситуацию. Во-первых. Ваня! Друзьями мы с тобой не являемся, никогда
не были и не будем. И в моем списке знакомых ты всегда был скорее со знаком
минус, чем плюс. Во вторых. На шоу меня пригласил не ты, и я ехал не к тебе!
Скажу даже больше, изначально я даже не знал, что ты боксируешь на этой карте",
— сообщил Александр Гвоздик в своем Инстаграм.
По его словам, это выяснилось позже.
"И как человек
воспитанный я присоединился к ужину с твоей командой по приезду. И говорил ли я
тебе лично, что не поддерживаю ваш конфликт с семьей Ломаченко (который, кстати,
начал ты) и тебя в частности? Анатолий
Николаевич прислал мне скрин твоего поста, где ты говоришь про нашу дружбу,
потому что он знает, что её нет. И да действительно я тебе об этом сказал, со
словами "не впутывайте меня в свои разборки". Но, похоже, что ради хайпа ни
берегов, ни горизонтов ты не видишь", — добавил экс-чемпион мира по версии WBC.
Александр
Гвоздик отметил,
что Иван Редкач возможно приобрел ещё одного хейтера.
"Я так понимаю, сейчас следует ждать от тебя новый высер в
ответ. Возможно, это даже интересно, попробовать себя в новом амплуа. Теперь я
новобранец в отряде диванных войск, может как раз несколько подписчиков
добавится, а то все никак не могу я своим инстаграмом заняться. Ваня, ты
брехун и интриган! Не скажу, что я этого не знал", — добавил боксер.
В минувшие выходные в Атланте состоялось боксерское шоу. В
бою экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса и Ивана
Редкача в шестом раунде украинец завалился на настил, симулируя удар ниже
пояса. Судьи отдали победу единогласным решением судей Прогрейсу.
Напомним, 1 апреля в США прошел вечер бокса, одним из главных боев которого стал поединок между россиянином Максимом Власовым (45 побед, 26 из них — нокаутом, 4 поражения) и американцем Джо Смитом-младшим (27 побед, 21 из них — нокаутом, 3 поражения).
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