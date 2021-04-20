Никогда не думал, что подобное г*вно доплывет и до меня – Гвоздик

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал пост украинского боксера Ивана Редкача.

Александр Гвоздик (фото из открытых источников)

"Никогда не думал, что подобное г*вно доплывет и до меня. Обычно пропускаю подобные высеры мимо ушей, но в этот раз что то зло берет, плюс под угрозой отношение с людьми, которых я уважаю. Так вот разрешите прояснить ситуацию. Во-первых. Ваня! Друзьями мы с тобой не являемся, никогда не были и не будем. И в моем списке знакомых ты всегда был скорее со знаком минус, чем плюс. Во вторых. На шоу меня пригласил не ты, и я ехал не к тебе! Скажу даже больше, изначально я даже не знал, что ты боксируешь на этой карте", — сообщил Александр Гвоздик в своем Инстаграм.

По его словам, это выяснилось позже.

"И как человек воспитанный я присоединился к ужину с твоей командой по приезду. И говорил ли я тебе лично, что не поддерживаю ваш конфликт с семьей Ломаченко (который, кстати, начал ты) и тебя в частности? Анатолий Николаевич прислал мне скрин твоего поста, где ты говоришь про нашу дружбу, потому что он знает, что её нет. И да действительно я тебе об этом сказал, со словами "не впутывайте меня в свои разборки". Но, похоже, что ради хайпа ни берегов, ни горизонтов ты не видишь", — добавил э кс-чемпион мира по версии WBC.

Александр Гвоздик отметил, что Иван Редкач возможно приобрел ещё одного хейтера.

"Я так понимаю, сейчас следует ждать от тебя новый высер в ответ. Возможно, это даже интересно, попробовать себя в новом амплуа. Теперь я новобранец в отряде диванных войск, может как раз несколько подписчиков добавится, а то все никак не могу я своим инстаграмом заняться. Ваня, ты брехун и интриган! Не скажу, что я этого не знал", — добавил боксер.

В минувшие выходные в Атланте состоялось боксерское шоу. В бою экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса и Ивана Редкача в шестом раунде украинец завалился на настил, симулируя удар ниже пояса. Судьи отдали победу единогласным решением судей Прогрейсу.

Напомним, 1 апреля в США прошел вечер бокса, одним из главных боев которого стал поединок между россиянином Максимом Власовым (45 побед, 26 из них — нокаутом, 4 поражения) и американцем Джо Смитом-младшим (27 побед, 21 из них — нокаутом, 3 поражения).

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