Неожиданная страна: у Усика назвали потенциальное место боя

Промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал потенциальные места, где может состояться следующий бой Александра Усика: Великобритания, Ближний Восток и Польша. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание XSPORT.

Александр Усик. Фото из открытых источников

После срыва поединка с британским бойцом Тайсоном Фьюри Александр Усик нашел другого представителя Великобритании – Дэниеля Дюбуа. Именно с ним украинский боксер проведет сражение за титул чемпиона WBO.

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Переговоры продолжаются на начальной стадии, однако в команде Усика назвали потенциальные страны, где может пройти сражение.

"Рассматриваем несколько опций для места проведения. Самая главная — это Великобритания, также смотрим на Ближний Восток. И есть интересная идея — пока мы ее отрабатываем — сделать этот поединок в Польше, где очень большое количество наших соотечественников, и Польша для нас братская страна?", – говорит промоутер украинского боксера Александр Красюк.

Напомним, что 36-летний Александр Усик владеет тремя поясами в сверхтяжелом весе: WBA, WBO и IBF. У украинского боксера есть 20 побед, 13 из которых завершились нокаутами. Соперник Усика 25-летний Дэниел Дюбуа, проведший 20 боев, в которых потерпел лишь одно поражение, является главным претендентом за пояс WBA. По версии IBF потенциальным претендентом является хорватский боксер Флип Хргович, а от WBO – китайский тяжеловес Чжан Чжилей.

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