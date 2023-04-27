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Неожиданная страна: у Усика назвали потенциальное место боя

Следующий бой украинского тяжеловеса Александра Усика может состояться в Польше.

27 апреля 2023, 11:40
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Автор:

Slava Kot

Промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал потенциальные места, где может состояться следующий бой Александра Усика: Великобритания, Ближний Восток и Польша. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание XSPORT.

Неожиданная страна: у Усика назвали потенциальное место боя

Александр Усик. Фото из открытых источников

После срыва поединка с британским бойцом Тайсоном Фьюри Александр Усик нашел другого представителя Великобритании – Дэниеля Дюбуа. Именно с ним украинский боксер проведет сражение за титул чемпиона WBO.


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Переговоры продолжаются на начальной стадии, однако в команде Усика назвали потенциальные страны, где может пройти сражение.

"Рассматриваем несколько опций для места проведения. Самая главная — это Великобритания, также смотрим на Ближний Восток. И есть интересная идея — пока мы ее отрабатываем — сделать этот поединок в Польше, где очень большое количество наших соотечественников, и Польша для нас братская страна?", – говорит промоутер украинского боксера Александр Красюк.

Напомним, что 36-летний Александр Усик владеет тремя поясами в сверхтяжелом весе: WBA, WBO и IBF. У украинского боксера есть 20 побед, 13 из которых завершились нокаутами. Соперник Усика 25-летний Дэниел Дюбуа, проведший 20 боев, в которых потерпел лишь одно поражение, является главным претендентом за пояс WBA. По версии IBF потенциальным претендентом является хорватский боксер Флип Хргович, а от WBO – китайский тяжеловес Чжан Чжилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бразильский клуб сменит свое название на ФК "Мариуполь". В местности, где играет футбольная команда, проживает около 70% выходцев из Украины.

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Источник: https://xsport.ua/ua/boxing_s/news/oleksandr-krasyuk-pro-peremogy-mytrofanova-ta-khartsyza-mozhlyvyy-biy-usyk-dyubua-v-polshchi-poedyno_8790104/
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