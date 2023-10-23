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"Не буду отвлекаться на средневеса": Фьюри рассказал думает ли об Усике перед боем с Нганну

Бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии

сегодня, 14:50
Автор:
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Куров Артем
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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к поединку с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. "Цыганский король" не заглядывает за спину камерунцу, несмотря на активные разговоры о его бое с непобедимым украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает портал "Boxing Scene", передают "Комментарии".

"Не буду отвлекаться на средневеса": Фьюри рассказал думает ли об Усике перед боем с Нганну

Тайсон Фьюри перед боем. Фото из открытых источников

Уже 28 октября в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится поединок между британским чемпионом по боксу в супертяжелом весе и эксчемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Несмотря на это, разговоров вокруг следующего боя Цыганского короля с Александром Усиком даже больше. Но, по словам самого Фьюри, сейчас он сконцентрирован только на поединке с камерунцем.


Я не смотрю за спину Нганну. Я сейчас не рассчитываю на другие бои и не вмешиваюсь в боксерскую политику. Мне все равно, будет ли Усик у ринга, я с нетерпением жду хорошего боя с Фрэнсисом Нганну. Независимо от того, легко это или трудно, я буду готов к, но я не буду отвлекаться, особенно на какого-то парня из среднего веса, когда передо мной будет стоять гигант, – сказал британец.

Также Фьюри упомянул пример первого боя Энтони Джошуа и Энди Руиса. В том бою британец явно недооценил американца мексиканского происхождения и думал о противостоянии с Деонтеем Уайлдером, и в итоге проиграл техническим нокаутом.

Когда вы считаете цыплят до того, как они вылупятся, обычно вам предстоит неудача. Я помню, как несколько лет назад Энтони Джошуа в Нью-Йорке должен был боксировать с малоизвестным Энди Руисом-младшим, но все, о чем он мог говорить, это бой с Деонтеем Уайлдером. Он не сосредотачивался на маленьком толстом парне перед ним, и бой закончился тем, что его уничтожили. Я не делаю таких вещей, – вспомнил Фьюри.

"Комментарии" также писали, что британский промоутер Эдди Хирн раскрыл некоторые финансовые детали контракта между Усиком и Фьюри. В частности, Хирн назвал сумму, которую получит Тайсон Фьюри.



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Источник: https://www.boxingscene.com/tyson-fury-vows-not-make-same-mistake-joshua-with-ruiz--178676
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