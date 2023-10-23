"Не буду отвлекаться на средневеса": Фьюри рассказал думает ли об Усике перед боем с Нганну

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к поединку с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. "Цыганский король" не заглядывает за спину камерунцу, несмотря на активные разговоры о его бое с непобедимым украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает портал "Boxing Scene", передают "Комментарии".
Тайсон Фьюри перед боем. Фото из открытых источников
Уже 28 октября в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится поединок между британским чемпионом по боксу в супертяжелом весе и эксчемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Несмотря на это, разговоров вокруг следующего боя Цыганского короля с Александром Усиком даже больше. Но, по словам самого Фьюри, сейчас он сконцентрирован только на поединке с камерунцем.
Также Фьюри упомянул пример первого боя Энтони Джошуа и Энди Руиса. В том бою британец явно недооценил американца мексиканского происхождения и думал о противостоянии с Деонтеем Уайлдером, и в итоге проиграл техническим нокаутом.
"Комментарии" также писали, что британский промоутер Эдди Хирн раскрыл некоторые финансовые детали контракта между Усиком и Фьюри. В частности, Хирн назвал сумму, которую получит Тайсон Фьюри.
Обсуждения
Новости