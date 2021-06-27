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Главная Новости Спорт бокс Ломаченко нокаутом победил Накатани: как это было (ВИДЕО)
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Ломаченко нокаутом победил Накатани: как это было (ВИДЕО)

Украинский боксер Василий Ломаченко уверенно нокаутировал японца Масайоши Накатани и одержал победу на ринге

сегодня, 08:10
Автор:

Светлана Шкурупий








В ночь на воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между украинским боксером Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани. 

Ломаченко нокаутом победил Накатани: как это было (ВИДЕО)

Бой Ломаченко-Накатани / Фото - Getty Images

Бокс закончился в 9-м раунде победой Василия Ломаченка, который практически с первых минут боя быстро приспособился и начал нападать на соперника. В конце первого раунда он получил рассечение на лбу из-за столкновения головами, но в перерыве ему остановили кровь. Украинский боксер имел преимущество в скорости работу и рук, и ног. Ломаченко отлично двигался и зачастую его атаки достигали цели. 

В пятом раунде Василий зажал соперника головой у канатов и отправил его в нокаут. У японца пошла кровь из носа, но тот продолжил борьбу и в предыдущих раундах выдерживал атаки Ломаченко, уверенно держа защиту. Восьмой раунд начался с джеба (длинного прямого удара рукой, — прим. авт.) в голову японца, тот пошатнулся, но устоял на ногах. И в девятом раунде Василий Ломаченко пригнулся и ушел от атаки соперника, затем резко нанес ему три удара в голову. Рефери остановил бой и зафиксировал досрочную победу украинского боксера техническим нокаутом.

 

Напомним, что для Василия Ломаченко это был первый выход на ринг, после того, как он проиграл бой американскому боксеру Теофиму Лопесу в 2020 году. Тогда судьи единогласно отдали победу американцу — 116:112, 119:109, 117:111. Эта победа принесла ему титул абсолютного чемпиона в легком весе, а украинец — потерял все свои пояса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко в российском фильме заявили о единстве россиян и украинцев, а затем угодили в базу "Миротворца".


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Источник: https://sport.24tv.ua/ru/lomachenko-nakatani-rezultat-boja-27-ijunja-kto-novosti-boksa_n1664268
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