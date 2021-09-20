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Кличко рассказал о предложении сменить гражданство

Кличко подтвердил, что регулярно получал предложения о смене гражданства

сегодня, 17:00
Автор:

Кравцев Сергей

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко подтвердил информацию о том, что ему довольно часто поступали заманчивые предложения о смене украинского гражданства. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет спортивный портал "Sport.ua".

Кличко рассказал о предложении сменить гражданство

Владимир Кличко. Фото: kommersant

Владимир Кличко отметил, что ему регулярно поступали предложения о смене гражданства, причем это были официальные предложения на уровне известных личностей в разных государствах. Украинский чемпион рассказывает, лидеры партий, мэры городов делали такие предложения, приходили также официальные письма от первых лиц разных государств с предложением сменить паспорт Украины. Кличко отметил, что, по его мнению, смена гражданства не влияет на человека. 

Чемпион подчеркнул, что уже имел два паспорта – паспорт СССР и паспорт Украины. Больше никакого другого гражданства и представить никогда не мог.

Владимир Кличко дал совет всем, кто задумывается о смене гражданства – нужно не задаваться вопросом, что может для тебя сделать та или иная страна, нужно всегда ставить перед собой вопрос, а, что ты можешь сделать для страны? Кличко отметил, что всегда, когда он получал предложение сменить гражданство, то он понимал, что, если согласиться на такой шаг, то тогда точно не сможет смотреть в зеркало. 

"Не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны". Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах?", – отметил Владимир Кличко.

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Источник: https://sport.ua
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