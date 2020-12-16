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Кличко был включен в Международный зал боксерской славы

Владимир Кличко стал вторым украинцем, которому удалось стать почетным спортсменом Зала славы бокса

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

Известный украинский боксер Владимир Кличко был включен в Международный зал боксерской славы. Он стал вторым украинцем, которому удалось достичь таких высот. Первым, кто попал в Международный зал в 2018 году был его брат — Виталий.

Кличко был включен в Международный зал боксерской славы

Владимира Кличко включили в Зал славы бокса. Фото: sportbox.ru

Всего в номинировано было сорок два боксеры. Владимир впервые участвовал в голосовании и сразу же был избран жюри.

В Международный зал боксерской славы попали также американские спортсмены — Флойд Мейвезер, Андре Уорда. Среди женщин было номноовано Лейлу Али и Энн Вулф.

14 июня 2021 состоится торжественная церемония включения в Зал славы.

Международный зал боксерской славы — музей бокса, который чтит тех, кто внес значительный вклад в этот вид спорта. Находится он в американском Канастоте, штат Нью-Йорк.

Музей был открыт в 1990 году в честь Кармена Базилио и Билли бакусю, чемпионов мира по боксу, родившихся в Канастоте.

Напоминаем, что чемпионкой мира по фитнес-бикини стала украинка Оксана Бригидир. Она сумела завоевать золотую медаль среди профессионалов Elite Pro. Девушка обладает несколькими почетными наградами в категориях фитнес-бикини. Кроме этого, спортсменка живет яркой социальной жизнью и постоянно выкладывает фото со своих тренировок.

15 марта 2018 Оксане Бригидир первой в стране присвоили звание "Заслуженный мастер спорта Украины по бодибилдингу".

Сайт "Комментарии" также сообщает, что известная украинская теннисистка Даяна Ястремская подхватила коронавирусную болезнь по приезду в Дубаи, где она должна готовиться к соревнованиям. Девушка, даже не встретив тренеров, сразу отправилась на самоизоляцию.





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Источник: https://www.boxingscene.com/mayweather-klitschko-ward-elected-international-boxing-hall-fame--154071
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