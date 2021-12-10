Известный украинский боксер будет сражаться с африканским "Терминатором"



















В субботу, 11 декабря, Василий Ломаченко проведет свой следующий бой на профессиональном ринге. Его соперником будет ганский боксер Ричард Комми. По сообщению sport.24tv.ua. У победителя этого боя будет шанс сразиться против Джорджа Камбососа за чемпионские пояса в легком весе.

Ломаченко - Комми - фото prsport.net

Кто такой Комми

Ричард Комми – 34-х летний боксер, который родился в столице Ганы Аккри. Он вырос в семье без отца, с матерью. В детстве, будущая звезда бокса, увлекался футболом и даже подавал неплохие надежды. За одну из местных команд выступал в любительской лиге.

Именно, в футбольной команде он начал заниматься кикбоксингом и достиг значительных результатов. Повзрослев, Комми перебрался в Объединённые арабские эмираты, где и обратил внимание на бокс. Возвратившись на свою родину, в Гану, он начал свою карьеру. Десять дет назад он перешел из любительского бокса в профессиональный.

Свои первые одиннадцать боев он провел в Гане. И во всех добыл досрочную победу нокаутом. В результате чего стал чемпионом Ганы.





Прозвище "Терминатор"

Африканец обратил на себя внимание иностранных промоутеров за счет свой агрессивной манере боя. За что и получил прозвище "Терминатор".

Впоследствии география выступлений Комми значительно расширилась. Его пригласили боксировать в Англию. В 2014 году он стал чемпионом Содружества наций.

Пять лет назад Ричард дошел до чемпионского боя (версия IBF) с американцем Робертом Истером. Эта схватка продолжалась 12 раундов и завершилась победой американца по решению судей.

Комми потребовал реванш, но в IBF отклонили желание африканца и решили, что ему лучше сразится с россиянином Денисом Шафиковым. Ганец дал добро и 2 декабря поехал в Москву. Бой завершился победой Шафикова, по решению судей.

Карьера в США

Новый этап в карьере Ричарда начался в Соединенных Штатах Америки. Его промоутером стал Лу Ди Белла, который в дальнейшем повлиял на его успехи. 2 февраля 2019 года Комми провел чемпионский бой против российского боксера Чаниева и выиграл его. Во втором раунде африканец отправил своего соперника в нокаут и завоевал титул IBF в легком весе.

Дальше была успешная защита против Раймундо Бельтрана – в восьмом раунде мексиканец оказался в нокауте.

Но вот вторая защита титула Ричардом оказалось неудачной. 14 декабря 2019 года африканец проиграл Теофимо Лопесу.

В 2020 году Комми не боксировал – помешала пандемия. Поэтому на ринг вернулся 13 февраля 2021 года боем против Джексона Маринеса. Досрочная победа в шестом раунде.

На очереди – бой против Ломаченко. Для Комми это решающее мгновение, чтобы стать топовым боксером.

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