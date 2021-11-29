Известный боксер назвал Усика представителем «русской школы» бокса

Болгарский боксер Кубрат Пулев высоко оценил шансы украинского супертяжеловеса Александра Усика в бое-реванше против британца Энтони Джошуа. Как передает издание "Комментарии", своим мнением боксер поделился Fight Hub TV.

Кубрат Пулев. Фото: xsport.ua

Кубрат Пулев назвал Александра Усика очень хорошим боксером, у которого прекрасные шансы и в реванше с Энтони Джошуа одержать победу. При этом Усик – это тот профессионал, который имеет достаточно опыта, чтобы доминировать на ринге. Александра Усика Кубрат Пулев назвал представителем русской школы бокса, комбинационным боксером.

Болгарин прогнозирует, что в поединке против Энтони Джошуа украинец отправит британского тяжеловеса в нокаут, не оставив тому шансов вновь забрать себе самые престижные чемпионские пояса.

При этом Пулев посоветовал любителям бокса дождаться самого поединка и не опережать события прогнозами, которые могут не осуществиться. В частности, относительно того, удастся ли украинскому боксеру доминировать на ринге.

Боксер отметил, что в супертяжелом весе невозможно делать прогнозы. Потому что исход боя может решить один точный и сильный удар. Потому во время боя Усик-Джошуа неизвестно, что произойдет.

Отметим, в своей карьере Пулев испытывал горечь поражений дважды. В 2014 году он проиграл Владимиру Кличко. В 2020 году обидчиком Пулева стал Джошуа – болгарин уступил британцу.

Читайте также на портале "Комментарии" – Александр Усик для себя уже решил, когда закончит карьеру. Также боксер рассказал, что у него есть план, который он должен выполнить, прежде, чем сообщить, что готов повесить боксерские перчатки на гвоздь.





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