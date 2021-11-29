logo

BTC/USD

57021.55

ETH/USD

4317.56

LTC/USD

199.54

USD/UAH

27.44

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Известный боксер назвал Усика представителем «русской школы» бокса
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный боксер назвал Усика представителем «русской школы» бокса

Кубрат Пулев высказался о шансах Александра Усика нокаутировать Энтони Джошуа

сегодня, 15:34
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Болгарский боксер Кубрат Пулев высоко оценил шансы украинского супертяжеловеса Александра Усика в бое-реванше против британца Энтони Джошуа. Как передает издание "Комментарии", своим мнением боксер поделился Fight Hub TV.

Известный боксер назвал Усика представителем «русской школы» бокса

Кубрат Пулев. Фото: xsport.ua

Кубрат Пулев назвал Александра Усика очень хорошим боксером, у которого прекрасные шансы и в реванше с Энтони Джошуа одержать победу. При этом Усик – это тот профессионал, который имеет достаточно опыта, чтобы доминировать на ринге. Александра Усика Кубрат Пулев назвал представителем русской школы бокса, комбинационным боксером.

Болгарин прогнозирует, что в поединке против Энтони Джошуа украинец отправит британского тяжеловеса в нокаут, не оставив тому шансов вновь забрать себе самые престижные чемпионские пояса.

При этом Пулев посоветовал любителям бокса дождаться самого поединка и не опережать события прогнозами, которые могут не осуществиться. В частности, относительно того, удастся ли украинскому боксеру доминировать на ринге.

Боксер отметил, что в супертяжелом весе невозможно делать прогнозы. Потому что исход боя может решить один точный и сильный удар. Потому во время боя Усик-Джошуа неизвестно, что произойдет.

Отметим, в своей карьере Пулев испытывал горечь поражений дважды. В 2014 году он проиграл Владимиру Кличко. В 2020 году обидчиком Пулева стал Джошуа – болгарин уступил британцу.

Читайте также на портале "Комментарии" – Александр Усик для себя уже решил, когда закончит карьеру. Также боксер рассказал, что у него есть план, который он должен выполнить, прежде, чем сообщить, что готов повесить боксерские перчатки на гвоздь.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qMQdOsINo94&ab_channel=FightHubTV
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!