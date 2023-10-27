Фьюри победит Нганну досрочно: коэффициенты букмекеров на бой

Уже завтра 28 октября в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится поединок в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну. "Комментарии" посмотрели коэффициенты букмекеров на этот бой.



Фьюри и Нганну на дуэле взглядов. Фото из открытых источников

Перед боем

Бой между Тайсоном и Фрэнсисом будет десятираундовым. На кону будет стоять пояс WBC "Чемпион Эр-Рияда", сделанный специально для этого поединка.



Фьюри является непобедимым боксером (33-0-1, 24 KO) и владеет титулом чемпиона мира по версии WBC. Свой последний поединок он провел в декабре 2022 года против британского ветерана Дерека Чисоры, которого победил техническим нокаутом в 10 раунде.



Фрэнсис Нганну является бывшим чемпионом UFC, имея рекорд в MMA 17 побед (16 досрочно) и 3 поражения. Последний поединок он провел, защищая титул UFC в тяжелом весе против Сирила Гана в январе 2022 года. "Хищник" победил единогласным решением судей. После этого он не продлил контракт с UFC и стал свободным агентом.



Какие шансы у Нганну по мнению букмекеров

Не нужно быть профессиональным экспертом, чтобы понимать, что Фрэнсис Нганну является полным андердогом в бою против Тайсона Фьюри. Для "Хищника" из Камеруна этот поединок является дебютным в боксе, а "Цыганский король" непобедим после 34-х боев. Букмекеры также не дают больших шансов Нганну: победа Фьюри (коэффициент 1,11), победа Нганну (9,5). На досрочную победу Фьюри коэффициент 1,19, в то время как у Нганну – 10,50. В то, что Фьюри победит по очкам, верят меньше (6,2), а для камерунца здесь прогноз очень неутешительный – коэффициент 70. На ничью же шанс, как всегда, в боксе, очень небольшой, – коэффициент 40.



Читайте также, что британский чемпион WBC в сверхтяжелом весе, который 28 октября проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, заявил, что его бой с Александром Усиком должен точно состояться в декабре, иначе у украинского чемпиона будут проблемы.

