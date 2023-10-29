Фьюри и Усик провели битву взглядов: когда состоится бой

В Саудовской Аравии состоялось сражение между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. На нем также присутствовал и непобедимый чемпион Александр Усик. После боя британец с украинцем провели битву взглядов прямо в ринге, передают "Комментарии".



Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников

После того как Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей, к рингу поднялся Александр Усик. Он провел дуэль взглядов с Цыганским королем. Вероятнее всего, если у британца не будет никаких медицинских отстранений после сегодняшнего поединка, то бой за абсолютный чемпион в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 23 декабря также в Саудовской Аравии.

Ранее перед боем Александра Усика спросили по поводу слухов, что он якобы не будет готов к поединку с Тайсоном Фьюри 23 декабря, ведь ему нужно 14 недель для подготовки к бою.



Я готов. У меня была неделя отдыха после поединка с Дюбуа, я побывал со своими детьми, потом я поехал домой в Киев и побыл там с женой. И уже через семь дней после боя я начал снова тренировку. Сейчас я полностью в тренировочном лагере, его прервал, чтобы приехать сюда. Я готов боксировать 23 декабря с кем угодно, но это должен быть Тайсон Фьюри, – ответил украинский чемпион.

Как прошел бой Фьюри – Нганну

Бой прошел все десять раундов. В итоге Тайсон Фьюри победил раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри и 95-94 Фьюри). Несмотря на то, что многие не давали шансов Фрэнсису Нганну, он сумел отправить непобедимого британца в нокдаун и выиграть бой на записке одного из судей.



Читайте также, что британский чемпион WBC в супертяжелом весе, который 28 октября проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, заявил, что его бой с Александром Усиком должен состояться в декабре, иначе у украинского чемпиона будут проблемы.

