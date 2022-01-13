Экс-чемпион мира по боксу рассказал, почему он согласился на бой с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, почему он согласился на бой против украинца Александра Усика. Как сообщает prsport.net, по словам Джошуа, он хотел избавиться от ярлыка "бодибилдера, который абсолютно не умеет боксировать". Британец рассчитывал, что он проведет против украинца на ринге все 12 раундов и сможет доказать, что по-настоящему умеет боксировать, но его план в итоге провалился – 25 сентября он проиграл по очкам Усика и потерял все свои титулы чемпиона.

Джошуа и Усик - фото из открытых источников

Экс-чемпион мира по боксу в суперхевивейте, британец Энтони Джошуа рассказал о том, чем он руководствовался в тот момент, когда соглашался на бой против украинца Александра Усика.

По словам Джошуа, боем против украинского боксера он хотел разрушить стереотип о себе как просто о бодибилдере, который совершенно не умеет боксировать. Он не хотел делать ставку на свое преимущество в росте и весе, и зря. Бой, состоявшийся в Лондоне 25 сентября прошлого года, последовал совсем не по его сценарию. Из 12 раундов за британцем осталось 3 раунда, а вот 9 из 12 были в пользу украинца. Таким образом, Энтони Джошуа проиграл Усику по решению судей и потерял все свои чемпионские пояса.

Теперь британец готовится к реваншу против украинца. Он уверен, что если в следующем поединке он выиграет хотя бы 4 раунда из 12, победа будет точно за ним. Тогда он сможет продолжить свой путь в титул абсолютного чемпиона в своей весовой категории.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший тренер Владимира Кличко раскрыл секрет успеха Александра Усика в ринге.

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