Бывший тренер Владимира Кличко раскрыл секрет успеха Александра Усика в ринге

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Олег Терещенко
Экстренер легенды мирового бокса Владимира Кличко Сергей Городничев выразил свое мнение относительно преимуществ чемпиона титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика над всеми его потенциальными и бывшими соперниками.
Александр Усик - фото из K2Promotions
Как передает tsn.ua, по мнению Сергея, у большинства тяжей слабые ноги. У всех, кто сражался с Усиком, проигрывали за счет своих ног. Если боксер не будет давать ему простор для передвижения, тогда он не выдержит. И все тогда у него выиграют. Надо, чтобы были такие же ноги.
Напомним, что в ночь на 26 сентября 2021 года, Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.
На сегодняшний день точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.
Отметим, что в активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
Как сообщал портал "Комментарии", украинец попал в рейтинг самых богатых боксеров мира.
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